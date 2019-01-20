Темнокожий бойфренд Свитолиной выдал яркую фразу на русском: видео

Молодой человек украинской теннисистки Элины Свитолиной темнокожий француз Гаэль Монфис, похоже, начал изучать русский язык, и уже даже может похвастаться определенными успехами.

Об этом свидетельствует запись со сториз аккаунта звездной пары в Instagram, которая появилась в сети.

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В частности, на кадрах можно услышать, как из уст Гаэля раздается: "Как дела, братан?"

Заметим, так теннисист ответил на вопрос поклонника: "Когда Гаэль выучит по крайней мере несколько словечек на украинском или на русском?"

Напомним, слухи о более чем дружеских отношениях Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса ходили уже давно, однако все встало на свои места лишь недавно. В частности, во время противостояния украинки с представительницей Словакии Викторией Кужмовой, что имело место в рамках Australian Open, на трибунах заметили француза.



Заметим, что тот находился в боксе вместе с тренером украинской теннисистки и горячо ее поддерживал. Когда после игры Элину спросили о Гаэле, то она смутилась и покраснела. Однако уже на послематчевой пресс-конференции Свитолина подтвердила свой роман с темнокожим французским теннисистом.