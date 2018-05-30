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Телеканал новостей 24 Блоги Семен Кабакаев
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
Семен Кабакаев

Темные времена настали давно, сейчас только началась активная фаза

4426
Аркадий Бабченко
Аркадий Бабченко / Апостроф

С Аркадием я познакомился год назад. Мы встретились в компании. Начал разговор я и довольно жестко.

Я спросил, почему он приехал в Украину, я говорил, что ему тут находиться опасно, если и оставаться, то нужна охрана.

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Лучше было поехать в Англию или США. В Украине, где идет война, где в силовых ведомствах остались предатели и шпионы РФ, ему нельзя оставаться. Он тогда просто улыбнулся, сказал, что все будет хорошо. А я ведь не шутил.

Как показала практика, если в РФ хотят, то достанут и в Англии. "Новичок" тому доказательство.

Аркадия не убили в подворотне, имитировав ограбление или наркоманов. Его ждали на лестничной клетке, когда он выйдет из квартиры и целенаправленно убили. Это заказное убийство и заказчика мы все знаем.

Это звонок всем оппозиционерам, которые критикуют власть в Кремле. Вас везде достанут и убьют. Вас пытаются запугать. Убивая ярких личностей и лидеров мнения.

Темные времена настали давно, сейчас только началась активная фаза и началась она в 2014 в Украине.

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Автор: Семен Кабакаев
Теги: Украина – Россия Новости политики Новости Украины "Убийство" Аркадия Бабченко Публикации
Источник: Семен Кабакаєв
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