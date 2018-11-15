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      Темный тоннель вместо автобана: стоит ли брать пример с Финляндии, которая победила СССР

      Грани правды 297 Читати новину українською

      Все наши исторические аналогии работают лишь по причине нашей безграмотности. У каждого из нас есть образец. Страна, чью реальность мы сравниваем с украинской. Эдакий эталон, опыт становления которого считаем нормой. И раз за разом мы накладываем этот трафарет на нашу повседневность. Чтобы затем эту повседневность гневно осудить.

      Хотим ли мы быть Финляндией? Победившей Советский Союз, построившей комфортную среду, создавшую одну из лучших образовательных систем в мире? Безусловно – да. И мы вспоминаем про то, как финская армия победила "Красную", отстояла независимость и выбила свое право на суверенитет.

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      Пример 3,5-миллионного Давида и 190-миллионного Голиафа. Он греет душу и заставляет верить в чудеса. Но всерьез ли готова Украина к финскому опыту? Их довоенные затраты на оборону колебались от 16 до 25% ВВП. Через военизированные структуры прошло полмиллиона жителей. Базовую военную подготовку получали не только мужчины, но и женщины с подростками. 

      Советско-финская война выглядит как неоспоримая победа Хельсинки лишь из нашего времени. А весной 1940 года наши оценки могли быть совершенно иными. Потери финской армии превысили 70 тысяч человек – убитые, раненные и пропавшие без вести. Более четверти личного состава. По итогу, страна потеряла 11% территории. Эвакуировала 430 тысяч своих граждан.

      Да, Финляндия отстояла независимость, но после Второй мировой оказалась фактическим сателлитом СССР. Финская внешняя торговля была завязана на советский рынок. Впрочем, не только торговля – дипломатия и экономика тоже обладали весьма ограниченным суверенитетом.


      Потери финской армии превысили 70 тысяч человек

      Развал Союза вызвал "принцип домино" – финская экономика оказалась в кризисе из которого долго и упорно выбиралась. А частью ЕС стала лишь в 1995.

      Финский сценарий для Украины – это законодательный отказ от оккупированных территорий. Признание их частью России. Эвакуация и обустройство жителей Донбасса и Крыма. Возвращение страны в экономическую орбиту Москвы. Отказ от НАТО и ЕС. Каждый может примерить его на себя и решить – готов ли он заплатить эту цену.

      Нет ничего проще, чем ставить собственной стране в пример некий идеал. Проблема лишь в том, что это идеал придуманный.


      После войны страна потеряла 11% территории, эвакуировала 430 тысяч граждан

      Внутри каждого "рецепта успеха" было все то, что мы наблюдаем сегодня вокруг. Кровь, пот и слезы.

      "Зрада", выглядевшая как "перемога". "Перемога", оборачивавшаяся "зрадой". Реформы и рецидивы. Ошибки и предательства. А еще – темный тоннель государственного строительства, до выхода из которого могли добраться в лучшем случае внуки.

      Мы весьма смутно представляем, как выглядела борьба за независимость у тех стран, которые нам по душе. Сравниваем их период войны с их современностью – и думаем, что две эти даты соединяет ровный исторический автобан. На самом деле, все строго наоборот.

      Автор: Павел Казарин
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Видеоблоги Украина – Россия Грани правды Финляндия СССР
      Источник: 24 канал
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