Темпы вакцинации на выходных снизились: сколько украинцев прививали за сутки
Источник:Минздрав
За сутки 19 февраля в Украине лишь 29 528 человек вакцинировали против COVID-19. Тогда как днями ранее прививали более 66 тысяч ежедневно.
Статистика за сутки
В частности, за минувшие сутки первую дозу получили 8 326 человек. Вторую – 13 041 человек.
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При этом дополнительной дозой прививали 93 человека. Тогда как бустерную дозу получили 8 068 людей.
Прививки проводили 537 мобильных бригад по иммунизации, 2 439 пунктов прививки и 418 центров вакцинации населения.Стоит отметить. Люди, получившие прививки против коронавируса, редко попадают в больницу. А те, кого госпитализируют, имеют серьезные проблемы со здоровьем, которые способствуют возникновению осложнений.
Общая статистика прививок
Всего с начала вакцинальной кампании прививали 15 675 594 человека, из них:
- получили первую дозу – 15 675 592 человека;
- две дозы – 15 114 034 человека;
- дополнительную – 26 432 человека;
- бустерную дозу – 664 148 человек.
Всего провели 31 480 206 прививок.
В Минздраве в очередной раз подчеркнули, что вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни.Обратите внимание! Еще одно исследование подтвердило, что вакцинация против COVID-19 может защитить от новых вариантов коронавируса лучше, чем естественная инфекция.
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