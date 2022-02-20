Темпы вакцинации на выходных снизились: сколько украинцев прививали за сутки

​За сутки 19 февраля в Украине лишь 29 528 человек вакцинировали против COVID-19. Тогда как днями ранее прививали более 66 тысяч ежедневно.

Статистика за сутки

В частности, за минувшие сутки первую дозу получили 8 326 человек. Вторую – 13 041 человек.

Актуально Новых больных коронавирусом в Украине стало меньше, но в больницах – более 3 тысяч человек

При этом дополнительной дозой прививали 93 человека. Тогда как бустерную дозу получили 8 068 людей.

Прививки проводили 537 мобильных бригад по иммунизации, 2 439 пунктов прививки и 418 центров вакцинации населения.

Общая статистика прививок

. Люди, получившие прививки против коронавируса, редко попадают в больницу . А те, кого госпитализируют, имеют серьезные проблемы со здоровьем, которые способствуют возникновению осложнений.

Всего с начала вакцинальной кампании прививали 15 675 594 человека, из них:

получили первую дозу – 15 675 592 человека;

две дозы – 15 114 034 человека;

дополнительную – 26 432 человека;

бустерную дозу – 664 148 человек.

Всего провели 31 480 206 прививок.

В Минздраве в очередной раз подчеркнули, что вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни.

Еще одно исследование подтвердило , что вакцинация против COVID-19 может защитить от новых вариантов коронавируса лучше, чем естественная инфекция.



​Что известно о "бустерной" вакцине / инфографика 24 канала