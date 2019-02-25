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      Тендер для строительства метро на Троещину отменили: что об этом надо знать

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      Метро на Троещину: тендер на проектные работы перенесли
      Метро на Троещину: тендер на проектные работы перенесли / humanrights.org.ua

      Тендер на разработку техникo-экономического обоснования (ТЭО) Подольско-Выгуровской линии метро, более известной, как метро на Троещину, отменили.

      Заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян заверил, что следующий тендер будет объявлен уже на этой неделе, сообщает пресс-служба КГГА.

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      Почему отменили предыдущий тендер?

      Причиной отмены предыдущего тендера является изменение источников финансирования – он должен был финансироваться из городского бюджета.

      В протоколе тендерного комитета об отмене закупок указано, что было установлено несоответствие в распоряжениях.

      В письме от дирекции строительства метро указано, что средства на строительство предусмотрены распоряжением КГГА от 19 октября и Программой экономического и социального развития Киева на 2018-2020 годы, но финансирование работ из городского бюджета предусмотрено не было.

      После проведения нового ТЭО для строительства метро на Троещину будут финансировать средствами городского бюджета и собственных средств коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

      В КГГА уверяют, что проведение нового тендера никоим образом не должно повлиять ни на сроки разработки техникo-екoнoмичнoгo обоснования, ни на будущие строительные работы.

      Что известно о метро на Троещину?

      Тендер на проектные работы по строительству Подольско-Выгуровской линии метро объявили в середине ноября.

      Ожидаемая стоимость работ более 148 миллионов гривен. Подрядчик должен завершить технико-экономическое обоснование строительства метро на Троещину до конца 2019 года.

      ТЭО должно предусматривать, кроме прокладки новой ветки метро, также строительство мостов, тоннелей, шахт и двух электродепо.

      Подольско-Выгуровская линия должна состоять из 14 станций и 3 пересадочных узлов.

      Київ метро схема

      Схема станций Киевского метрополитена (метро на Троещину обозначено желтой пунктирной линией)

      В конце ноября 2018 года "Киевский метрополитен" заключил договор на продолжение Сырецко-Печерской линии метро на жилой массив Виноградарь.

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      Теги: Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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