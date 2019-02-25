Тендер для строительства метро на Троещину отменили: что об этом надо знать

Тендер на разработку техникo-экономического обоснования (ТЭО) Подольско-Выгуровской линии метро, более известной, как метро на Троещину, отменили.

Заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян заверил, что следующий тендер будет объявлен уже на этой неделе, сообщает пресс-служба КГГА.

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Почему отменили предыдущий тендер?

Причиной отмены предыдущего тендера является изменение источников финансирования – он должен был финансироваться из городского бюджета.

В протоколе тендерного комитета об отмене закупок указано, что было установлено несоответствие в распоряжениях.

В письме от дирекции строительства метро указано, что средства на строительство предусмотрены распоряжением КГГА от 19 октября и Программой экономического и социального развития Киева на 2018-2020 годы, но финансирование работ из городского бюджета предусмотрено не было.

После проведения нового ТЭО для строительства метро на Троещину будут финансировать средствами городского бюджета и собственных средств коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

В КГГА уверяют, что проведение нового тендера никоим образом не должно повлиять ни на сроки разработки техникo-екoнoмичнoгo обоснования, ни на будущие строительные работы.

Друзі!

Тендер на розробку ТЕО метро на Троєщину буде оголошено повторно найближчими днями після оновлення деяких параметрів, відповідно до законодавства.

Тендер метро на Виноградар також був у кілька етапів. Однак всі процедури закінчено і облаштовуються будівельні майданчики. pic.twitter.com/evxQbVlUD4 — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 22 лютого 2019 р.

Что известно о метро на Троещину?

Тендер на проектные работы по строительству Подольско-Выгуровской линии метро объявили в середине ноября.

Ожидаемая стоимость работ более 148 миллионов гривен. Подрядчик должен завершить технико-экономическое обоснование строительства метро на Троещину до конца 2019 года.

ТЭО должно предусматривать, кроме прокладки новой ветки метро, также строительство мостов, тоннелей, шахт и двух электродепо.

Подольско-Выгуровская линия должна состоять из 14 станций и 3 пересадочных узлов.

Схема станций Киевского метрополитена (метро на Троещину обозначено желтой пунктирной линией)

В конце ноября 2018 года "Киевский метрополитен" заключил договор на продолжение Сырецко-Печерской линии метро на жилой массив Виноградарь.