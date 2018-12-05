15:20
5 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Военные против Канта. Новогодняя Соль
      Вєсті Кремля
      21:45, 4 декабря
      Вести. UA. Возрождение друга страусов. Луценко два годика
      Вєсті.UA
      21:44, 4 декабря
      Как в борьбе за санаторий "Красные зори" сошлись заядлые одесские схемщики и ярые коммунисты
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская гигиена
      Згадати все
      22:30, 4 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Тендер на строительство нового Дворца спорта во Львове отменили: причина очень банальна

      107 Читати новину українською
      Тендер на строительство Дворца спорта на Сыхове перенесли
      Тендер на строительство Дворца спорта на Сыхове перенесли / Facebook

      В спальном районе Львова – Сыхове – планируют построить огромный спорткомплекс, однако международные торги на его строительство отменили.

      Как информирует сайт публичных закупок Prozorro, тендерный комитет ЛКП "Дворец игровых видов спорта" отменил международные торги на строительство Дворца спорта на Сыхове за более 961,7 миллиона гривен.

      Смотрите также: Во Львове появится масштабный ИТ-кампус: как он будет выглядеть

      В тендерном комитете решили доработать проект, чтобы уменьшить стоимость строительных работ.

      Пока неизвестно, когда будет объявлен новый тендер с меньшей стоимостью строительства.

      Спорткомплекс должен появиться на проспекте Красной Калины на микрорайоне Сихов.

      Победителями конкурса стали архитекторы из Творческой архитектурной мастерской "Кудин".

      Палац спорту Сихів Львів
      Проект Дворца спорта на Сыхове во Львове

      Палац зимових видів спорту Львів Сихів

      Дворец зимних видов спорта должен появиться в спальном районе Львова

      Главный архитектор Львова показал, как выглядит проект Дворца спорта на Сыхове.

      Палац спорту проект Сихів
      проект Палац спорту Львів
      Проект Дворца спорта на Сыхове во Львове

      ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
      •  
      Теги: Новости Украины Спорт Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Строительство Новости Львова
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как наслаждаться здоровым воздухом и дышать полной грудью
      4 декабря , 19:30 Как наслаждаться здоровым воздухом и дышать полной грудью
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       сегодня , 15:08
      ПАСЕ: Тимошенко и Луценко необходимо официально признать политзаключенными
       21 февраля 2013 , 21:02 8
      Маленькая боксер записала видеообращение к Ломаченко перед его боем с Ригондо
       17 ноября 2017 , 10:45
      Сitroen С4: тест-драйв по 24 параметрам
       11 ноября , 09:00
      Молодой талант Динамо дебютирует в составе сборной Украины
       11 ноября , 12:17
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук