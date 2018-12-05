Тендер на строительство нового Дворца спорта во Львове отменили: причина очень банальна

В спальном районе Львова – Сыхове – планируют построить огромный спорткомплекс, однако международные торги на его строительство отменили.

Как информирует сайт публичных закупок Prozorro, тендерный комитет ЛКП "Дворец игровых видов спорта" отменил международные торги на строительство Дворца спорта на Сыхове за более 961,7 миллиона гривен.

Смотрите также: Во Львове появится масштабный ИТ-кампус: как он будет выглядеть

В тендерном комитете решили доработать проект, чтобы уменьшить стоимость строительных работ.

Пока неизвестно, когда будет объявлен новый тендер с меньшей стоимостью строительства.

Спорткомплекс должен появиться на проспекте Красной Калины на микрорайоне Сихов.

Победителями конкурса стали архитекторы из Творческой архитектурной мастерской "Кудин".



Проект Дворца спорта на Сыхове во Львове

Дворец зимних видов спорта должен появиться в спальном районе Львова

Главный архитектор Львова показал, как выглядит проект Дворца спорта на Сыхове.





Проект Дворца спорта на Сыхове во Львове