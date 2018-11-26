Тендерный бан и стотысячный штраф: махинаторы из Львова наказаны благодаря юристам Bihus.Info

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал две фирмы на 128 тысяч гривен за нарушение конкурентных условий при закупке от Сыховской районной администрации Львова. Результаты тендера были отменены, а оштрафованные компании, к тому же, не смогут в дальнейшем в течение трех лет принимать участие в торгах на Prozorro.

Об этом сообщили на Bihus.Info со ссылкой на ответ от АМКУ на обращение юристов проекта "Жми" и информацию по Prozorro.

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Журналисты сайта "Наши деньги. Львов" выяснили весной 2018 года, Сыховская районная администрация заключила соглашения на ремонт дорог и тротуаров на общую сумму в почти восемь миллионов гривен. Торги проводились по трем лотам, в одном из которых победила львовская фирма "Запад-автобуд", которая должна была бы ремонтировать дороги до конца года за два миллиона гривен. Конкурентом "Запад-автобуд" на торгах выступила фирма с похожим названием – "Запад-трансбуд" с дороже на примерно 20 тысяч гривен предложением.

У этих двух фирм не только похожее название, но и общие учредители. Единоличным владельцем и директором "Запад-Автобуд" является Михаил Чернявский. Ему же принадлежат и 70% "Запад-Трансстрой", еще 30% – Анели Дедюхиной. Директором "Запад-Трансбуд" Андраник Мгламян, который, по данным аналитического портала YouControl, еще до октября 2017 года руководил фирмой "Запад-Автобуд".

Ответ от АМКУ на обращение юристов "Тисни"

В конце концов, обе фирмы не слишком скрывали от тендерного комитета Сыховской райадминистрации свою связанность. В частности, в справке об общих сведениях об участниках подали одинаковые адреса расположения офисов. А в справке о согласии на обработку персональных данных директор "Запад-Трансбуд" Андраник Мгламян указывает своим местом работы "Запад-Автобуд".

Кроме того, Андраник Мгламян является собственником и учредителем еще одной фирмы с очень похожим названием – "Запад-Шляхбуд", – которая выполняла ремонтные работы для Сыховской администрации, например, в 2016 году. Тогда в тендерной документации Андраник Мгламян подавал справку о наличии работников "Запад-Шляхбуду", в которой указаны те же фамилии, что и в справке о работниках "Запад-Автостроя" в 2018 году.

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Однако даже без изучения всех справок, представленных в составе конкурсного предложения, тендерный комитет Сыховской администрации был обязан отклонить заявки "Запад-Автостроя" и "Запад-Трансбуду" согласно закону "О публичных закупках". Ведь они являются связанными – одно и то же лицо, а именно Михаил Чернявский, имеет долю более 25% в двух конкурирующих фирмах.

После публикации "Наши деньги. Львов" Сыховская райадминистрация и победитель "Запад-Автобуд" расторгли договор. Теперь же, благодаря обращению юристов "Тисни", АМКУ провел расследование и оштрафовал каждую фирму на 64 тысячи гривен. Эти компании также не смогут участвовать в торгах в течение следующих трех лет.

Напомним, недавно журналисты-расследователи программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" выяснили, что народный депутат Украины и ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский пользуется представительскими автомобилями марки Mercedes-Benz и домом площадью более 1000 квадратных метров, которые не указаны в его декларациях.