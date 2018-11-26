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      Тендерный бан и стотысячный штраф: махинаторы из Львова наказаны благодаря юристам Bihus.Info

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      Тендерных махинаторов из Львова наказали значительным штрафом
      Тендерных махинаторов из Львова наказали значительным штрафом / Фото из открытых источников

      Антимонопольный комитет Украины оштрафовал две фирмы на 128 тысяч гривен за нарушение конкурентных условий при закупке от Сыховской районной администрации Львова. Результаты тендера были отменены, а оштрафованные компании, к тому же, не смогут в дальнейшем в течение трех лет принимать участие в торгах на Prozorro.

      Об этом сообщили на Bihus.Info со ссылкой на ответ от АМКУ на обращение юристов проекта "Жми" и информацию по Prozorro.

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      Журналисты сайта "Наши деньги. Львов" выяснили весной 2018 года, Сыховская районная администрация заключила соглашения на ремонт дорог и тротуаров на общую сумму в почти восемь миллионов гривен. Торги проводились по трем лотам, в одном из которых победила львовская фирма "Запад-автобуд", которая должна была бы ремонтировать дороги до конца года за два миллиона гривен. Конкурентом "Запад-автобуд" на торгах выступила фирма с похожим названием – "Запад-трансбуд" с дороже на примерно 20 тысяч гривен предложением.

      У этих двух фирм не только похожее название, но и общие учредители. Единоличным владельцем и директором "Запад-Автобуд" является Михаил Чернявский. Ему же принадлежат и 70% "Запад-Трансстрой", еще 30% – Анели Дедюхиной. Директором "Запад-Трансбуд" Андраник Мгламян, который, по данным аналитического портала YouControl, еще до октября 2017 года руководил фирмой "Запад-Автобуд".

      Ответ от АМКУ на обращение юристов "Тисни"

      В конце концов, обе фирмы не слишком скрывали от тендерного комитета Сыховской райадминистрации свою связанность. В частности, в справке об общих сведениях об участниках подали одинаковые адреса расположения офисов. А в справке о согласии на обработку персональных данных директор "Запад-Трансбуд" Андраник Мгламян указывает своим местом работы "Запад-Автобуд".

      Кроме того, Андраник Мгламян является собственником и учредителем еще одной фирмы с очень похожим названием – "Запад-Шляхбуд", – которая выполняла ремонтные работы для Сыховской администрации, например, в 2016 году. Тогда в тендерной документации Андраник Мгламян подавал справку о наличии работников "Запад-Шляхбуду", в которой указаны те же фамилии, что и в справке о работниках "Запад-Автостроя" в 2018 году.

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      Однако даже без изучения всех справок, представленных в составе конкурсного предложения, тендерный комитет Сыховской администрации был обязан отклонить заявки "Запад-Автостроя" и "Запад-Трансбуду" согласно закону "О публичных закупках". Ведь они являются связанными – одно и то же лицо, а именно Михаил Чернявский, имеет долю более 25% в двух конкурирующих фирмах.

      После публикации "Наши деньги. Львов" Сыховская райадминистрация и победитель "Запад-Автобуд" расторгли договор. Теперь же, благодаря обращению юристов "Тисни", АМКУ провел расследование и оштрафовал каждую фирму на 64 тысячи гривен. Эти компании также не смогут участвовать в торгах в течение следующих трех лет.

      Напомним, недавно журналисты-расследователи программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" выяснили, что народный депутат Украины и ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский пользуется представительскими автомобилями марки Mercedes-Benz и домом площадью более 1000 квадратных метров, которые не указаны в его декларациях.

      Теги: Новости Украины Коррупция Расследования Новости Львова ProZorro АМКУ
      Источник: 24 Канал
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