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      Тендеры – не показатель. Они могут пройти, а хорошие дороги могут и не появиться, – Ярославский

      - Читати новину українською

      Украине пора переходить от заявлений и намерений к конкретным шагам в реализации проектов по развитию дорожной инфраструктуры.

      Об этом в беседе с журналистом издания "Новое Время" заявил известный украинский бизнесмен Александр Ярославский.

      "Тендеры – это не показатель, – отметил основатель и президент группы DCH в комментарии журналисту для материала о стратегии развития дорожной инфраструктуры Украины. – Я хотел бы уже увидеть хорошие дороги. Ну, послушайте, тендеры могут пройти, а хорошие дороги могут так и не появиться. Меня интересует только финальный результат".

      "Ярославский сказал, что берется за ремонт или стройку участка в 300 км в районе Харьковской и Днепропетровской областей, для чего привлекает к себе в компаньоны иностранную компанию", – напомнил автор НВ в статье о стратегии Укравтодора по развитию и восстановлению дорожной инфраструктуры страны. Размер инвестиций в этом направлении в общенациональном масштабе оценивается в сумму 100 млрд грн.

      Как отмечает НВ, Ярославский подтвердил свою готовность бороться на открытых тендерах за любой из участков в Харьковской или Днепропетровской области стоимостью от 2,5 млрд до 7,5 млрд грн. В подтверждение серьезности своих намерений глава DCH напомнил, что располагает огромным опытом реализации масштабных инфраструктурных проектов – именно Ярославский выступил генеральным инвестором подготовки Харькова к проведению финальных поединков Евро-2012, и создал необходимые объекты городской инфраструктуры, в которые инвестировал около 300 млн. долларов.

      Вы сейчас стоите на стадионе, который мы строили, – говорит Ярославский во время встречи с журналистом НВ, – Вы прилетаете в аэропорт [Харьков], который был построен практически с нуля. Я помогал Харькову и в строительстве дорог. Вокруг стадиона две или три дороги тоже мы строили, – напомнил президент группы DCH.

      Бизнесмен отметил удручающее состояние украинских дорог и поделился, что из-за этого избегает переездов, а предпочитает перелеты.

      "Я давно не ездил по дорогам между Харьковом и Днепром. Просто не хочу ездить по плохим дорогам, – делится Александр Ярославский. – Если мне нужно добраться из Харькова в Днепр, я лечу самолетом", – рассказал основатель и глава DCH Group, добавив, что новая система распределения подрядов на ремонт дорог, созданная Укравтодором, может избавить отрасль от коррупции и поможет привлечь к строительству дорог крупные международные компании.

      DCH также намерена привлечь иностранного партнера для реализации проектов в сфере развития и модернизации дорожной инфраструктуры: «Это будет западный партнер. Это специалисты, которые многие десятилетия строят по миру дороги», – сказал Ярославский в беседе с журналистом НВ.

      Ранее бизнесмен заявил, что украинское правительство подготовило конструктивную стратегию реконструкции и развития дорожной инфраструктуры страны, которая позволит привлечь бизнес к этим проектам на прозрачных условиях. Глава DCH, который принимает участие в наиболее значимых правительственных форумах по развитию дорожной инфраструктуры Украины, отмечал, что уже пора переходить от презентаций и тендеров к работе.

      "Я думаю, что двух форумов вполне достаточно, чтобы взяться уже за лопаты, за катки и начать работать", – сказал Ярославский во время стратегической встречи. "Сшить Украину: безопасность, строительство, финансирование". На другом форуме такой же тематики в конце января бизнесмен заявил о готовности приступить к работам по созданию высококачественных дорог в Украине уже в марте, как это анонсировали премьер-министр и глава Укравтодора.

      Инвестпортфель DCH включает активы в таких отраслях как строительство и девелопмент (сеть ТРЦ Караван Megastorе в Киеве, Харькове и Днепре, отель Kharkiv Palace, ЖК Воздвиженка), финансы (страховая компания ИНГО), промышленность (ХТЗ, рудник Сухая Балка, Днепровский метзавод), транспорт (международный аэропорт Харьков), спорт (регбийный клуб Олимп). В октябре 2019 года Ярославский заявил о готовности группы инвестировать в создание аэровокзального комплекса международного аэропорта «Днепр», о готовности участвовать в приватизации завода Электротяжмаш и Харьковоблэнерго, а также о намерениях принять участие в проектах по модернизации дорожной инфраструктуры.

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      Теги: Новости Харькова Новости Днепра Деньги Дороги
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