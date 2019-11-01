Теневые рынки спирта: какие убытки несет государство и как с этим будут бороться
Президент Украины Владимир Зеленский во время своей поездки на Тернопольщину заявил, что сейчас 55% производства спирта в Украине находится в тени. В то же время в Офисе президента подчеркнули: из-за таких афер государство недополучает около 8 миллиардов гривен.
В Тернополе Владимир Зеленский также отметил, что из-за значительной доли теневого рынка в области работают всего 4 из 11 заводов по производству спирта, сообщает Офис Президента.
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Проблемы со сферой производства спирта: главные тезисы
- Продажа контрафакта в интернете:
президент подчеркнул, что сейчас в интернете можно купить 10 литров водки всего за 370 гривен, то есть бутылка стоит всего 15-18 гривен. В то же время в магазине стоимость водочной продукции составляет 80-100 гривен;
- Финансовые потери "Укрспирта" из-за теневого рынка:
заместитель руководителя ОПУ Юлия Ковалив рассказала, что за 3 года финансовые результаты "Укрспирта" уменьшились почти в пять раз. Так, прибыль сократилась с 97 миллионов гривен до почти нуля. Соответственно, и сумма уплаченных налогов так же уменьшилась с 30 миллионов почти до нуля;
- Потери госбюджета от теневых сделок:
Юлия Ковалив также заявила, что государство из-за теневых рынков ежегодно недополучает в бюджеты около 8 миллиардов гривен акциза. Это создает проблемы с выплатой зарплат, строительством дорог.
Президент Владимир Зеленский отметил, что он и правительство не будут мириться с существованием теневого рынка спирта и совместно работают над его ликвидацией. Он уже подал в Раду законопроект, призванный решить проблемы в этой сфере.
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Этот документ предусматривает механизм выдачи лицензий и возможность с начала 2020 года производить спирт только по ним.
Таким образом мы ликвидируем фундамент для существования этой коррупционной криминальной системы. И если производитель попадется на изготовлении "левого" спирта, он будет лишен лицензии и права на производство спирта не менее чем на пять лет. Я думаю, это очень справедливо. По-другому не может быть. Мы готовы к этому. Правительство готовится. Честный конкурс – честные лицензии,
– подчеркнул президент.
Президентский законопроект предусматривает четыре шага:
- отмена государственной монополии на производство спирта с 1 января 2020 года;
- отмена ограничений на строительство спиртовых заводов и приватизация имеющихся;
- лицензирование производства и оптовой торговли спиртом;
- ограничение импорта спирта до 1 января 2022 года.