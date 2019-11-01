17:10
1 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля: Россияне бомбят Воронеж. Медведев под прикрытием
      Вєсті Кремля
      21:48, 31 октября
      Вести.UA: Что ожидает Дубневича. Тищенко нашел свое призвание
      Вєсті.UA
      19:28, 31 октября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Теневые рынки спирта: какие убытки несет государство и как с этим будут бороться

      3 Читати новину українською
      Зеленский рассказал, как будет бороться с теневым рынком спирта
      Зеленский рассказал, как будет бороться с теневым рынком спирта / Офис Президента

      Президент Украины Владимир Зеленский во время своей поездки на Тернопольщину заявил, что сейчас 55% производства спирта в Украине находится в тени. В то же время в Офисе президента подчеркнули: из-за таких афер государство недополучает около 8 миллиардов гривен.

      В Тернополе Владимир Зеленский также отметил, что из-за значительной доли теневого рынка в области работают всего 4 из 11 заводов по производству спирта, сообщает Офис Президента.

      Интересно: Приватизация "Укрспирта": в Офисе Президента рассказали, что будет со спиртовой отраслью

      Проблемы со сферой производства спирта: главные тезисы

      • Продажа контрафакта в интернете:
        президент подчеркнул, что сейчас в интернете можно купить 10 литров водки всего за 370 гривен, то есть бутылка стоит всего 15-18 гривен. В то же время в магазине стоимость водочной продукции составляет 80-100 гривен;
      • Финансовые потери "Укрспирта" из-за теневого рынка:
        заместитель руководителя ОПУ Юлия Ковалив рассказала, что за 3 года финансовые результаты "Укрспирта" уменьшились почти в пять раз. Так, прибыль сократилась с 97 миллионов гривен до почти нуля. Соответственно, и сумма уплаченных налогов так же уменьшилась с 30 миллионов почти до нуля;
      • Потери госбюджета от теневых сделок:
        Юлия Ковалив также заявила, что государство из-за теневых рынков ежегодно недополучает в бюджеты около 8 миллиардов гривен акциза. Это создает проблемы с выплатой зарплат, строительством дорог.

      Президент Владимир Зеленский отметил, что он и правительство не будут мириться с существованием теневого рынка спирта и совместно работают над его ликвидацией. Он уже подал в Раду законопроект, призванный решить проблемы в этой сфере.

      К слову: В Минэкономики рассказали, что планируют делать со спиртовыми заводами

      Этот документ предусматривает механизм выдачи лицензий и возможность с начала 2020 года производить спирт только по ним.

      Таким образом мы ликвидируем фундамент для существования этой коррупционной криминальной системы. И если производитель попадется на изготовлении "левого" спирта, он будет лишен лицензии и права на производство спирта не менее чем на пять лет. Я думаю, это очень справедливо. По-другому не может быть. Мы готовы к этому. Правительство готовится. Честный конкурс – честные лицензии,
      – подчеркнул президент.

      Президентский законопроект предусматривает четыре шага:

      • отмена государственной монополии на производство спирта с 1 января 2020 года;
      • отмена ограничений на строительство спиртовых заводов и приватизация имеющихся;
      • лицензирование производства и оптовой торговли спиртом;
      • ограничение импорта спирта до 1 января 2022 года.
      blog_ava
      День вегана: полезно или нет отказываться от пищи животного происхождения
      сегодня
      1026
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Бизнес Укрспирт Тернополь Президент Украины Офіс Президента Владимир Зеленский Налоги
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Опросить ОРДЛО: стоит ли доверять "принудительной" социологии
      сегодня , 17:01 Опросить ОРДЛО: стоит ли доверять "принудительной" социологии
      Ірина Поліщук 13
      Что нардеп от "Слуги народа" наговорил в эфире российского канала
      сегодня , 16:30 Что нардеп от "Слуги народа" наговорил в эфире российского канала
      Павло Казарін 101
      Хорошо забытые старые: в каких скандалах фигурируют заместители Скалецкой
      сегодня , 15:30 Хорошо забытые старые: в каких скандалах фигурируют заместители Скалецкой
      Олександра Устінова 60
      Что происходит в зоне разведения войск близ Золотого: объяснение на карте
      сегодня , 15:00 Что происходит в зоне разведения войск близ Золотого: объяснение на карте
      Юрій Бутусов 761
      IBAN в Украине: что это такое и как узнать номер счета
      сегодня , 14:46 IBAN в Украине: что это такое и как узнать номер счета
      7964
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук