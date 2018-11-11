Теннис: 16-летняя украинка Снигур выиграла первый профессиональный титут турнира ITF в Турции

16-летняя киевлянка Дарья Снигур уже на втором профессиональном для себя турнире выиграла его. В Турции украинка провела восемь матчей ради победы.

В основную сетку турнира Снигур была вынуждена пробиваться через квалификацию, где победила во всех трех матчах. Без особых проблем она победила и в четырех матчах раунда плей-офф. В финале же ее ждала хозяйка турнира и обладательница wild card Зейнеп Сонмез.

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Теннисистки в финале сыграли все три сета, а сам матч продолжался более 2,5 часов. Первый сет выиграла турчанка 3:6, и была близка к тому, чтобы выиграть и второй сет, а итого и финальный матч. Во втором сете Снигур уступала со счетом 4:5, но сумела отыграть три матчбола соперницы и перевести игру на тай-брейк, в котором со старта выиграла три розыгрыша и успешно сравняла счет по сетам.

Решающий сет Дарья начала с брейка и дважды выходила вперед, но турчанка уравнивала счет, однако после 3:3 16-летняя киевлянка выиграла три гейма подряд.

Дарья Снигур – Зейнеп Сонмез 2:1 (3:6, 7:6(3), 6:3)

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Снигур провела свой первый финал на профессиональном уровне и заработала двенадцать рейтинговых очков, которые помогут ей в понедельник, 19 ноября, впервые появиться в мировом рейтинге WTA с 16 баллами.