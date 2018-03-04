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Теннис: Цуренко добыла непростую победу в финале турнира в Акапулько

05:08, 4 марта 687 Читати новину українською

В финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в мексиканском Акапулько (призовой фонд 250 тысяч долларов) украинская теннисистка Леся Цуренко встречалась со швейцаркой Штефани Фогель. В итоге победила представительница Украины.

Матч растянулся на 2 часа и 46 минут и в целом длился три сета. Итоговый счет – 2:1 в пользу Цуренко: 5:7, 7:6 (7:2), 6:2.

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Игра для украинки выдалась очень непростой и практически на протяжении всего противостояния соперницы шли ровно, хотя Фогель в рейтинге WTA пока находится далеко позади Цуренко – 183 место против 40-го.

Так, в первой части украинка даже лидировала со счетом 3:2, однако потеряла свой гейм, а потом при подаче на тайбрейке допустила аж четыре двойные ошибки, чем в свою очередь воспользовалась швейцарка и забрала себе сет.

Вторая партия фактически стала зеркальным отражением первой, однако торжествовала уже здесь Цуренко. Дело в том, что во время сета лидировала Фогель со счетом 4:2, однако впоследствии проиграла три гейма подряд. Далее Лесе не удалось подать на сет и в итоге судьба партии решалась на тай-брейке, где Цуренко отдала сопернице лишь два гейма.

Следовательно, судьба победителя решалась в третьем сете, и здесь Леся изначально вырвалась вперед – 3:0, но затем представительница Швейцарии брейк отыграла, но Леся сделала еще один брейк. Трехочковый отрыв сохранялся практически до конца, однако Цуренко сумела выиграть еще один гейм на подаче швейцарки.

Итак, Цуренко одерживает непростую победу, которая становится второй для нее на этом турнире – впервые она здесь торжествовала в прошлом году. Кроме того, в целом это уже четвертый титул для Леси на турнирах WTA в одиночном разряде – кроме Акапулько, еще были Стамбул в 2015 году и китайский Гуанчжоу в 2016-м.

Добавим, что виктория в финале Abierto Mexicano Telcel принесла украинке 43 тысячи долларов призовых и 280 рейтинговых очков.

Напомним, что в полуфинале Леся Цуренко уверенно победила бывшую россиянку Дарию Гаврилову.

Теги: Новости спорта Новости Украины Теннис Мексика Швейцария
Источник: 24 Канал
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