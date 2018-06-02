Теннис: Цуренко сенсационно пробилась в 1/8 финала Roland Garros

29-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко сумела пробиться в 1/8 финала открытого чемпионата Франции (Roland Garros), который является одним из самых престижных турниров в мире и этапом Большого шлема.

Так, в 1/16 финала Цуренко одолела представительницу Словакии Магдалену Рыбарикову, которая была сеяной под 19-м номером - 6:2; 6:4.

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#RolandGarros Tsurenko elimina a Rybarikova 6-2 6-4. pic.twitter.com/x6T0AkUJXN — Al borde del área (@albordedelarea3) June 2, 2018

В целом украинка очень уверенно действовала в первом сете: отдала два очка на четырех своих подачах, а также взяла две подачи соперницы.

Во втором же сете Рыбарикова сумела даже выровнять положение, однако в итоге Цуренко взяла подачу соперницы при счете 4:3, но не сумела подать на матч, однако затем под ноль взяла еще одну подачу представительницы Словакии.

В следующем раунде турнира Цуренко будет противостоять победительница Roland Garros 2016 и третья сеяная испанкой Гарбине Мугуруса, которая разгромила австралийку Саманту Стосур – 6:0, 6:2.

Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина выбыла из Roland Garros в третьем круге – румынка Михаэла Бузарнеску триумфировала над украинкой со счетом 2:0 (6:3, 7:5).