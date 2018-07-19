Теннис: две украинки сыграют в четвертьфинале турнира в Чехии

Сразу две украинки – Екатерина Козлова и Ангелина Калинина вышли в четвертьфинал турнира в чешском Оломоуце с призовым фондом в 80 тысяч долларов. В случае победы, обе теннисистки встретяться в финале соревнований.

Екатерина Козлова, которая является второй сеяной на турнире, не имела лишних проблем в матче против местной спортсменки Анастасии Детюк. Чешка сумела в первом сете выиграть лишь один гейм на своей подаче. Украинка же выиграла после этого пять геймов подряд.

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Во втором сете Козлова повела 3: 0, после этого на своей подаче отдала гейм сопернице, отыгравшись сразу. До конца матча Детюк сумела выиграть еще один гейм.

Катерина Козлова – Анастасия Детюк 2:0 (6:1, 6:2)

В четвертьфинале Екатерина Козлова сыграет с Фионой Ферро.

Гораздо больше проблем было у еще одной украинки – Ангелины Калининой. Ее матч против Екатерины Стюарт из США. Матч продолжался 3 часа и 26 минут. И каждый сет заканчивался тай-брейком.

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Калинина в первом сете повела в счете 3: 1, однако преимущество удержать не сумела, проиграв четыре гейма подряд. Но сумела впоследствии отыграть одну из подач соперницы и перевести игру на тай-брейк, где выиграла три подачи соперницы, отдав американке только одну свою.

Зато во втором сете Стюарт повела уже 3: 0 со старта. А потом при 5: 3 три раза имела возможность выиграть сет, однако ни разу не сумела реализовать сет-пойнт. В следующем гейме на своей подаче она тоже могла подавать на сет-пойнт, но вместо этого проиграла подачу. Потом опять для определения победительницы пришлось играть тай-брейк. На этот раз удача была на стороне американки.

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Третий сет соперницы провели довольно ровно, дважды убрав подачи друг у друга по ходу игры. Когда дело снова дошло до тай-брейка, Калинина отдала две свои первые подачи. Вместо этого Стюарт целых четыре раза не смогла выиграть на своих подачах. Поэтому победу в матче праздновала украинка. В четвертьфинале она сыграет с Джулией Гатто-Монтиконе.

Ангелина Калинина – Катерина Стюарт 2:1 (7:6(3), 6:7(5), 7:6(3))