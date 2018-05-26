Теннис: из-за проблем со здоровьем Долгополов снялся с Roland Garros

Украинский теннисист Александр Долгополов не выступит на Открытом чемпионате Франции Roland Garros.

Как информирует официальный сайт соревнований, украинец полностью пропустит Roland Garros этого года.

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По результатам жеребьевки, в первом раунде Долгополов должен был сыграть с первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем. Однако из-за проблем со здоровьем снялся с соревнований.



В основной сетке Открытого чемпионата Франции первую ракетку Украины заменит итальянец Симоне Болелли.



Ранее было известно, что у Александра Долгополова проблемы с кистью руки и в течение ближайшего месяца он намерен определиться с необходимостью операции.



Таким образом украинских теннисистов на Roland Garros будет представлять лишь Сергей Стаховский.