21:30
26 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
21°C 13°C
  • воскресенье
    21°C 11°C
  • понедельник
    24°C 10°C
  • вторник
    25°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Во всем виноват Навальный. Ной в Пензе
Вєсті Кремля
23:34, 25 мая
Вести.UA. Жир. Княжеские сутки в ВР. Белуччи по-украински
Вєсті.UA
19:27, сегодня
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, сегодня
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ

Теннис: из-за проблем со здоровьем Долгополов снялся с Roland Garros

31 Читати новину українською
Александр Долгополов не выступит на Roland Garros.
Александр Долгополов не выступит на Roland Garros. / Getty images

Украинский теннисист Александр Долгополов не выступит на Открытом чемпионате Франции Roland Garros.

Как информирует официальный сайт соревнований, украинец полностью пропустит Roland Garros этого года.

Читайте также: Свитолина может стать первой ракеткой мира после Roland Garros

По результатам жеребьевки, в первом раунде Долгополов должен был сыграть с первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем. Однако из-за проблем со здоровьем снялся с соревнований.

В основной сетке Открытого чемпионата Франции первую ракетку Украины заменит итальянец Симоне Болелли.

Ранее было известно, что у Александра Долгополова проблемы с кистью руки и в течение ближайшего месяца он намерен определиться с необходимостью операции.

Таким образом украинских теннисистов на Roland Garros будет представлять лишь Сергей Стаховский.

Теги: Новости спорта Новости Украины Александр Долгополов Новости Франции Теннис
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук