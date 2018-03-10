Теннис: Костюк пробилась в финал соревнований в Китае

Украинская теннисистка Марта Костюк разобралась со словацкой спортсменкой Анной-Каролиной Шмидловой и пробилась в финал турнира серии ITF Womens Circuit Zhuhai Open в Китае. Это уже второй финал для украинки в этой серии в 2018 году.

Костюк довольно уверенно начала матч, и в середине первого сета повела 4:1. Взяв начисто гейм соперницы, 15-летняя украинка выиграла первый сет 6:2.

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Значительно труднее игра для Костюк шла во втором сете, который длился 50 минут. Шмидлова повела в счете. Но развить свое преимущество, чтобы сравнять счет за сетами, ей не удалось. Впоследствии Костюк удалось сравнять счет, и уверенно выиграть и второй сет 6:4.

Теперь в финале соревнований Костюк ожидает бывшая украинка Марина Заневская, которая приняла бельгийское гражданство.

Стоит добавить, что это уже второй финал серии ITF Womens Circuit для Костюк. В австралийском Берни украинка выиграла турнир с общим призовым фондом в 60 тысяч долларов.

Марта Костюк – Анна-Каролина Шмідлова 6:2, 6:4