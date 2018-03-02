Теннис: Леся Цуренко победила фаворитку соревнований в Мексике

Вторая ракетка Украины и 7 сеяная на соревнованиях в мексиканском Акапулько Леся Цуренко не оставила никаких шансов француженке Кристин Младенович. 14 ракетка мира так ничего и не смогла противопоставить украинской спортсменке.

Однако стоит отметить, что лучшую игру начала именно вторая сеяная на турнире Младенович. Она и повела в счете 0: 2. И после этого Цуренко выиграла сразу восемь геймов подряд. Поэтому первый сет она выиграла 6: 2, а во втором вела 2: 0. Только тогда француженка сумела взять один гейм. И в итоге уступила 6: 2 и во втором сете.



Читайте также: Ведущая украинская шахматистка Музычук получила от Криштиану Роналду незабываемый подарок

Стоит отметить, что за всю игру, которая длилась час и 12 минут, Цуренко осуществила 15 виннеров и 11 невынужденных ошибок, в то время как в Младенович лишь 12 виннеров и сразу 22 непринужденные ошибки.

К слову, именно с Младенович встречалась Цуренко в финале прошлогоднего турнира в Акапулько. Тогда тоже сильнее оказалась украинская теннисистка 6: 1, 7: 5.

Теперь Цуренко в полуфинале соревнований ожидает австралийская теннисистка Дарья Гаврилова, которая перед тем провела изнурительный поединок, который длился 2 часа и 24 минуты.