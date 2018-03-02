16:03
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Теннис: Леся Цуренко победила фаворитку соревнований в Мексике

232 Читати новину українською
Леся Цуренко
Леся Цуренко

Вторая ракетка Украины и 7 сеяная на соревнованиях в мексиканском Акапулько Леся Цуренко не оставила никаких шансов француженке Кристин Младенович. 14 ракетка мира так ничего и не смогла противопоставить украинской спортсменке.

Однако стоит отметить, что лучшую игру начала именно вторая сеяная на турнире Младенович. Она и повела в счете 0: 2. И после этого Цуренко выиграла сразу восемь геймов подряд. Поэтому первый сет она выиграла 6: 2, а во втором вела 2: 0. Только тогда француженка сумела взять один гейм. И в итоге уступила 6: 2 и во втором сете.

Читайте также: Ведущая украинская шахматистка Музычук получила от Криштиану Роналду незабываемый подарок

Стоит отметить, что за всю игру, которая длилась час и 12 минут, Цуренко осуществила 15 виннеров и 11 невынужденных ошибок, в то время как в Младенович лишь 12 виннеров и сразу 22 непринужденные ошибки.

К слову, именно с Младенович встречалась Цуренко в финале прошлогоднего турнира в Акапулько. Тогда тоже сильнее оказалась украинская теннисистка 6: 1, 7: 5.

Теперь Цуренко в полуфинале соревнований ожидает австралийская теннисистка Дарья Гаврилова, которая перед тем провела изнурительный поединок, который длился 2 часа и 24 минуты.

Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости спорта Теннис
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 2 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Як Порошенко захищає Україну від антикорупційного суду
сегодня, 16:00 Як Порошенко захищає Україну від антикорупційного суду
Віталій Шабунін 12
Посадити генерала Рубана: чому голову
сегодня, 15:01 Посадити генерала Рубана: чому голову "Офіцерського корпусу" зробили цапом-відбувайлом
Олексій Чибісов 1429
В Китае открыли самый высокий стеклянный мост: захватывающие фото
сегодня, 15:11 В Китае открыли самый высокий стеклянный мост: захватывающие фото
295
Тимошенко больна, – нардеп Власенко
сегодня, 13:58 Тимошенко больна, – нардеп Власенко
1052
Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
сегодня, 14:00 Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
Дмитро Гнап 872
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук