Теннис: Леся Цуренко уступила в первом круге престижного турнира в Майами

Украинская теннисистка Леся Цуренко не сумела пройти в следующий круг на турнире Miami Open - Premier Mandatory. Украинка уступила австралийской теннисистке Айле Томлянович.

Поединок продолжался 2 часа и 25 минут. В первом сете каждая из теннисисток отдала свои подачи сопернице. Однако Леся отдала только одну в начале, в то время как 90-я ракетка мира – сразу две. После этого каждый взял по своей подаче.

Читайте также: Андрей Мандзий: На Олимпиаде в Сочи волновался за соседа, который помогал мне делать сани

Шестой гейм (подача Цуренко) оказался довольно напряженным. Томлянович трижды имела возможность взять гейм с брейк-пойнтом. И сделала это. В ответ Цуренко взяла три гейма подряд и выиграла сет 6:3.

Во втором сете тоже на первое место вышли потери на собственных подачах. Однако на этот раз более успешной оказалась австралийка, которая и взяла сет 4:6.

We're going all the way here!!@AjlaTom has taken the second set 6-4 to restore parity!



Who will come out on top? #MiamiOpen pic.twitter.com/NF7S4e0zHF — WTA (@WTA) 20 березня 2018 р.

Читайте также: Легендарная украинская биатлонистка решила завершить карьеру

В решающем сете Цуренко взяла подряд четыре гейма, в общем вела 5:2, однако Томлянович тоже в ответ взяла четыре гейма подряд. В заключительном гейме украинка трижды подавала на матч, однако воспользоваться тройным брейкпоинтом нашей теннисистке не удалось. Как итог 5:7.

Во втором раунде Томлянович встретится с действующей чемпионкой US Open Слоан Стивенс, которая в Майами посеяна под 13-м номером.

Леся Цуренко (Украина) - Айла Томляновіч (Австралия) 6:3, 4:6, 5:7