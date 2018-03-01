17:17
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Теннис: Леся Цуренко уверенно победила очередную соперницу в Акапулько

86 Читати новину українською
Леся Цуренко
Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко удачно продолжает выступление в мексиканском Акапулько, где выиграла титул в 2017 году. Во втором круге соревнований вторая ракетка Украины без проблем разобралась со 130-й ракеткой мира Ариной Родионовой.

Весь матч длился всего 1 час и 17 минут. Первый сет закончился со счетом 6:3. Во втором украинка победила еще увереннее – 6:1, потратив на это всего 34 минуты.

Читайте также: Сейчас мое сердце свободно, – Свитолина разошлась с бойфрендом

Теперь в четвертьфинале соревнований на Лесю Цуренко ждет гораздо серьезная соперница – 14-я ракетка мира и вторая сеяная на соревнованиях француженка Кристин Младенович.

Стоит добавить, что в финале соревнований в Акапулько в 2017 году Цуренко обыграла именно Младенович.

Теги: Новости спорта Теннис Мексика
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 1 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Савченко вызвали на допрос в СБУ, однако она уехала за границу
сегодня, 16:24 Савченко вызвали на допрос в СБУ, однако она уехала за границу
519
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук