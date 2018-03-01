Теннис: Леся Цуренко уверенно победила очередную соперницу в Акапулько

Украинская теннисистка Леся Цуренко удачно продолжает выступление в мексиканском Акапулько, где выиграла титул в 2017 году. Во втором круге соревнований вторая ракетка Украины без проблем разобралась со 130-й ракеткой мира Ариной Родионовой.

Весь матч длился всего 1 час и 17 минут. Первый сет закончился со счетом 6:3. Во втором украинка победила еще увереннее – 6:1, потратив на это всего 34 минуты.

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Теперь в четвертьфинале соревнований на Лесю Цуренко ждет гораздо серьезная соперница – 14-я ракетка мира и вторая сеяная на соревнованиях француженка Кристин Младенович.

Стоит добавить, что в финале соревнований в Акапулько в 2017 году Цуренко обыграла именно Младенович.