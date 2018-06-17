Теннис: Роджер Федедер победил на турнире в Штутгарте с невероятным достижением
36-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер победил в финале турнира в немецком Штутгарте, завоевав 98-й титул в карьере.
В финальном поединке турнира Mercedes Cup, который проходил в немецком Штутгарте швейцарец не без проблем одолел канадского теннисиста Милоша Раонича.
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Матч, который продолжался 1 час 18 минут, закончился со счетом 6:4, 7:6 в пользу Федерера.
За это время швейцарский теннисист выполнил 4 подачи навылет, ни разу не ошибся при вводе мяча в игру и реализовал 1 брейк-пойнт.
Благодаря этой победе Федерер вернется на первую строчку рейтинга АТР, сместив с нее испанца Рафаэля Надаля.
Этот триумф стал для него уже 98-м в карьере и третьим в текущем сезоне в одиночном разряде турниров АТР-тура.