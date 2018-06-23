Теннис: Стаховский впервые за год пробился в финал турнира

Вторая "ракетка" Украины Сергей Стаховский пробился в финал теннисного турнира серии Challenger Tour, который проходит в британском городе Илкли.

Стаховский сумел пробиться в финал впервые за почти год. Последний раз он это делал в августе 2017-го.

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С января 2018 года украинскому теннисисту не удавалось доходить до полуфинальной стадии турниров в одиночном разряде.

В полуфинале турнира Fuzion 100 Ilkley Trophey Стаховский уверенно одолел 7-го "сеяного" американца Майкла Ммо – 6:4, 7:5.

В финале турнира с призовым фондом в 127 тысяч евро украинец поборется за победу с немцем Оскаром Отте.

Ранее на турнире в Илкли Сергей Стаховский уверенно разобрался с еще одним американцем Кевином Кингом.