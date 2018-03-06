Теннис: Свитолина деклассировала всех соперниц на выставочном турнире в Нью-Йорке

Украинка Элина Свитолина стала победительницей выставочного турнира "Tie Break Tens", который состоялся в ночь на вторник, 6 марта, в Нью-Йорке.

Наша теннисистка отдала соперницам всего шесть очков на пути к трофею. Экспериментальный турнир проводился по схеме тай-брейке, для победы в матче необходимо было получить 10 очков.

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Сначала в 1/4 финала Свитолина, которая сейчас является 4-ой ракеткой мира, обыграла американку Венус Уильямс (8-я ракетка мира) со счетом 10:3. В полуфинале она "всухую" прошла другую американку, 16-ю ракетку мира Коко Вандевен 10:0, а в финальном противостоянии справилась с 33-й ракеткой мира Чжан Шуай – 10:3.

WHAT a night!!! Playing for the 1st time in Madison Square Gardens was already very very special for me... but winning there insane @tiebreaktens pic.twitter.com/ZhOzK7T5pr — Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) 6 березня 2018 р.

К слову, в Нью-Йорке на корт вышли Серена Уильямс, которая недавно стала мамой, и Марион Бартоли, которая вернулась на корт после 4 лет отсутствия в WTA-туре.