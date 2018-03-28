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Теннис: Свитолина проиграла в четвертьфинале Miami Open

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Теннис: Свитолина проиграла в четвертьфинале Miami Open

Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина уступила место в полуфинале престижного теннисного турнира Miami Open представительнице Латвии Елене Остапенко.

Свитолина достойно боролась до последнего.

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Победительница четвертьфинала определялась на тайбрейке.

В 1/4 финала WTA турнира в Майами украинка уступила 5-й ракетке мира – 20-летней представительницы латвии Елене Остапенко.

Поединок длился почти 2 часа и закончился со счетом 6:7, 6:7 в пользу латвийка.

В полуфинале турнира Остапенко сойдется с победительницей пары Винус Уильямс – Даниэль Коллинс.

По дороге в четвертьфинал Miami Open Элина Свитолина победила двух австралиек – Дарью Гаврилову и Эшли Барти.

Призовой фонд турнира Miami Open составляет почти 8 миллионов долларов США.

Теги: Новости Украины Элина Свитолина Новости спорта Теннис
Источник: 24 Канал
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