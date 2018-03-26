Теннис: Свитолина впервые сыграет в четвертьфинале турнира в Майами

Украинская теннисистка Элина Свитолина победила в 1/8 финала турнира WTA Miami Open и вышла в 1/4 финала. В поединке четвертого круга украинка в двух сетах переиграла австралийку Эшли Барти.

В матче с австралийкой Барти Свитолина подала 5 эйсов, допустила 4 двойных ошибки, реализовала 4 из 5 брейк-поинтов, дважды упустила свою подачу и выиграла 87% розыгрышей с первого мяча, об этом пишет sportarena.

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Элина Свитолина в третий раз в карьере сыграет в четвертьфинале турнира категории Premier Mandatory, а ее следующая соперница определится в противостоянии между пятой ракеткой мира Еленой Остапенко и двукратной чемпионкой Уимблдона Петрой Квитовой.

Эшли Барти (Австралия, 21) – Элина Свитолина (Украина, 4) - 5:7, 4:6.