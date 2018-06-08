Теннисист Рафаэль Надаль в одиннадцатый раз в карьере вышел в финал "Ролан Гаррос"

В 1/2 французского мейджора (турнира мирового уровня) испанец Рафаэль Надаль не заметил сопротивления Хуана-Мартина Дель Потро, борьба была лишь в стартовой партии, счет – 6:4.

Два последующих сета Рафа взял очень легко 6:1 и 6:2 – на все про все Надалю хватило 2 часа 20 минут.

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Рафаэль Надаль никогда не проигрывал в решающих поединках "Ролан Гаррос".

Центральный корт "Ролан Гаррос"

В финале лидер мирового тенниса сыграет с Домиником Тимом. Австриец также в трех партиях разобрался с итальянцем Марко Чеккинато 7:5, 7:6, 6:1. Для Тима это первый финал турнира серии Грэнд Слэм. Победитель открытого чемпионата Франции получит 2 миллиона 200 тысяч евро призовых.

Решающий поединок запланировали на воскресенье, 10 июня.

К слову, ранее сообщалось о том, что теннисист Рафаэль Надаль просто "снес" с корта соперника и пробился в полуфинал "Ролан Гаррос".