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      Теннисист со скандалом покинул Australian Open, он бросил сумку и накричал на судью: видео

      58 Читати новину українською
      Теннисист со скандалом покинул Australian Open, он бросил сумку и накричал на судью: видео

      Испанский теннисист Пабло Карреньо Буста со скандалом проиграл матч 1/8 финала Australian Open в Мельбурне японскому теннисисту Кею Нисикори. На ход противостояния повлияло неоднозначное решение главного судьи.

      Скандальный инцидент произошел во время супер-тай-брейке в решающем пятом сете.

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      Во время розыгрыша при счете 8:5 в пользу испанца линейный арбитр выкрикнул аут уже после того, как Нисикори обыграл испанца и заработал очко. Однако видеоповтор показал, что аута не было, а следовательно розыгрыш нужно было переиграть.

       

       

       

      Главный арбитр матча решил, что теннисисты не будут переигрывать розыгрыш и записал очко в актив Нисикори. Это решение сильно разозлило Пабло Бусту, который взялся доказывать свое, но тщетно.

       

       

      Испанец проиграл в драматичном поединке по сумме 5 сетов (7:6, 6:4, 6:7, 4:6, 6:7). Покидая корт он бросил свою сумку и выкрикивал какие-то слова в адрес судьи.

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      Теги: Спорт Australian Open Теннис
      Источник: 24 Канал
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