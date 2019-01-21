Теннисист со скандалом покинул Australian Open, он бросил сумку и накричал на судью: видео
Испанский теннисист Пабло Карреньо Буста со скандалом проиграл матч 1/8 финала Australian Open в Мельбурне японскому теннисисту Кею Нисикори. На ход противостояния повлияло неоднозначное решение главного судьи.
Скандальный инцидент произошел во время супер-тай-брейке в решающем пятом сете.
Читайте также: Немецкий теннисист грубо разбил ракетку во время матча Australian Open: видео
Во время розыгрыша при счете 8:5 в пользу испанца линейный арбитр выкрикнул аут уже после того, как Нисикори обыграл испанца и заработал очко. Однако видеоповтор показал, что аута не было, а следовательно розыгрыш нужно было переиграть.
Главный арбитр матча решил, что теннисисты не будут переигрывать розыгрыш и записал очко в актив Нисикори. Это решение сильно разозлило Пабло Бусту, который взялся доказывать свое, но тщетно.
Испанец проиграл в драматичном поединке по сумме 5 сетов (7:6, 6:4, 6:7, 4:6, 6:7). Покидая корт он бросил свою сумку и выкрикивал какие-то слова в адрес судьи.