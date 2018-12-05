Теннисистка Цуренко показала, как проходят ее тренировки в Риме: видео

Украинская теннисистка Леся Цуренко продолжает плодотворную подготовку к новому сезону.

27 ракета мира в своем Facebook распространила несколько видео, как проходят ее тренировки в Риме (Италия).

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Вместе с тренером Денисом Ващуком Цуренко выполняет физические упражнения.

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