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      Теннисистка Екатерина Козлова вышла в финал турнира в Торонто

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      Екатерина Козлова
      Екатерина Козлова / Eurosport

      Украинская теннисистка Екатерина Козлова в полуфинале турнира в Торонто обыграла Джессику Понше и вышла в финал соревнований.

      Для определения победительницы, теннисистки провели на корте 2 часа и 15 минут, сыграв все три сета. Первый из них выиграла Козлова. Теннисистки выиграли все свои подачи (хотя в двенадцатом гейме украинка трижды была вынуждена играть сет-пойнты), поэтому все решилось в тай-брейке. Там удача была на стороне Козловой 7:3.

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      Второй сет украинка провалила. Она проиграла свою первую подачу, а затем и третью. Поэтому Понше выиграла 2:6.

      Третий сет длился дольше всего в этой встрече. При счете 2:1 сначала Козлова сыграла брейк-пойнт. После этого француженка дважды не дала реализовать брейк-пойнт. И все же Порше выиграла этот гейм.

      А решающим стал шестой гейм, который Понше проиграла. Уже в девятом гейме Козлова с четвертой попытки реализовала брейк-пойнт.

      Екатерина Козлова – Джессика Понше 2:1 (7:6 (3), 2:6, 6:3)

      Благодаря этой победе украинка вышла в финал турнира ITF в Торонто с призовым фондом в 60 тысяч долларов. Ее соперницей станет победительница пары Бьянка Андрееску – Кирин Лемойна. Финал состоится в воскресенье, 4 ноября.

       

       

      Теги: Теннис Спорт
      Источник: 24 Канал
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