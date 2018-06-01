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Теннисистка Серена Уильямс снялась в ярких образах для модного журнала

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Серена Уильямс для Harper's Bazaar
Серена Уильямс для Harper's Bazaar / Instagram / @bazaaruk

Знаменитая теннисистка Серена Уильямс снялась в волшебной фотоистории на морском побережье и стала главной героиней июльского номера модного журнала Harper's Bazaar.

Для фотосессии смелая Уильямс примерила несколько очаровательных купальников и костюмов для ныряния под воду, которые удачно подчеркивали ее спортивные формы. Автором фотоистории стал Ричард Фиббс.

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Серена Уильямс для Harper's Bazaar

Звездная мама, которая 1 сентября 2017 года родила дочь Олимпию от соучредителя сайта Reddit Алексиса Оганяна, также рассказала, что не хотела бы, чтобы она занималась большим теннисом в будущем.

"Я не знаю ни одного теннисиста, который хочет, чтобы его ребенок занимался профессиональным теннисом. Я хочу, чтобы она занималась тем, что ей нравится. Я хочу, чтобы ее радовала ее профессия", – откровенно рассказала спортсменка.

Серена Уильямс для Harper's Bazaar

36-летняя спортсменка добавила, что долгое время боролась с послеродовой депрессией и провела долгих шесть недель в больнице из-за осложнений после появления первенца.

Честно говоря, иногда я прихожу к мысли, что я все еще борюсь с послеродовой депрессией. Мне кажется, об этом нужно чаще говорить публично и предупреждать женщин об "четвертом триместре", который является частью беременности. Это был настоящий кошмар. Однажды я не могла найти бутылочку Олимпии и это так расстроило меня, что я расплакалась,
– призналась Серена.

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Серена Уильямс для Harper's Bazaar

Серена Уильямс для Harper's Bazaar

Серена Уильямс для Harper's Bazaar

Теги: Мода LifeStyle Звездные мамы Теннис
Источник: 24 Канал
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