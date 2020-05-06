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      Теория о возникновении коронавируса в лаборатории Уханя: Помпео отметился новым заявлением

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      Майк Помпео
      Майк Помпео / Getty images

      В США нет полной уверенности, что коронавирус происходит из лаборатории в Ухане. Однако есть целый ряд доказательств, дающих причины воспринимать эту теорию серьезно.

      Таким заявлением отметился госсекретарь США Майк Помпео во время брифинга, передает AFP.

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      У нас нет в этом полной уверенности, но есть существенные доказательства, что коронавирус происходит из лаборатории. Оба утверждения могут быть правдой,
      – подчеркнул он.

      В то же время, несколько дней назад Майк Помпео сделал совсем другое заявление. Он сказал, что американские власти имеют серьезные доказательства того, что вспышка коронавируса началась именно из лаборатории в Ухане. Более того, по его словам, утечка вирусов в результате аварий в китайских лабораториях происходили и ранее.

      Помпео о происхождении коронавируса: видео

      Мысли о том, что коронавирус имеет искусственное происхождение, придерживается и президент США Дональд Трамп. Впрочем, подтвержденных фактов, которые могли бы указывать на правдивость такой теории, нет.

      Впервые информацию об искусственном происхождении вируса и его утечке из лаборатории в Ухане обнародовал американский канал Fox News, который имеет особые теплые отношения с президентом Трампом.

      Кратко о коронавирусе COVID-19:

      • Коронавирус COVID-19 зафиксировали в китайском Ухане еще в декабре 2019 года.
      • По последним данным, от него в Китае погибли более 4 тысяч человек.
      • Далее китайский коронавирус начал распространяться по миру и его уже зафиксировали в по меньшей мере 210 странах. Больше всего случаев заражения зарегистрировали в США, Испании и Италии.
      • Возбудитель коронавируса SARS-CoV-2 – это PHK-вирус и за последние несколько месяцев он несколько мутировал. Но специалисты отмечают, что он мутировал очень медленными темпами и новые его копии не слишком отличаются от оригинала.
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Здоровье Коронавирус COVID-19 Новости США Майк Помпео Новости политики
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