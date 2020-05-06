Теория о возникновении коронавируса в лаборатории Уханя: Помпео отметился новым заявлением

В США нет полной уверенности, что коронавирус происходит из лаборатории в Ухане. Однако есть целый ряд доказательств, дающих причины воспринимать эту теорию серьезно.

Таким заявлением отметился госсекретарь США Майк Помпео во время брифинга, передает AFP.

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У нас нет в этом полной уверенности, но есть существенные доказательства, что коронавирус происходит из лаборатории. Оба утверждения могут быть правдой,

– подчеркнул он.

В то же время, несколько дней назад Майк Помпео сделал совсем другое заявление. Он сказал, что американские власти имеют серьезные доказательства того, что вспышка коронавируса началась именно из лаборатории в Ухане. Более того, по его словам, утечка вирусов в результате аварий в китайских лабораториях происходили и ранее.

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Мысли о том, что коронавирус имеет искусственное происхождение, придерживается и президент США Дональд Трамп. Впрочем, подтвержденных фактов, которые могли бы указывать на правдивость такой теории, нет.

Впервые информацию об искусственном происхождении вируса и его утечке из лаборатории в Ухане обнародовал американский канал Fox News, который имеет особые теплые отношения с президентом Трампом.

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