Теория о возникновении коронавируса в лаборатории Уханя: Помпео отметился новым заявлением
В США нет полной уверенности, что коронавирус происходит из лаборатории в Ухане. Однако есть целый ряд доказательств, дающих причины воспринимать эту теорию серьезно.
Таким заявлением отметился госсекретарь США Майк Помпео во время брифинга, передает AFP.
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У нас нет в этом полной уверенности, но есть существенные доказательства, что коронавирус происходит из лаборатории. Оба утверждения могут быть правдой,
– подчеркнул он.
В то же время, несколько дней назад Майк Помпео сделал совсем другое заявление. Он сказал, что американские власти имеют серьезные доказательства того, что вспышка коронавируса началась именно из лаборатории в Ухане. Более того, по его словам, утечка вирусов в результате аварий в китайских лабораториях происходили и ранее.
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Мысли о том, что коронавирус имеет искусственное происхождение, придерживается и президент США Дональд Трамп. Впрочем, подтвержденных фактов, которые могли бы указывать на правдивость такой теории, нет.
Впервые информацию об искусственном происхождении вируса и его утечке из лаборатории в Ухане обнародовал американский канал Fox News, который имеет особые теплые отношения с президентом Трампом.
Кратко о коронавирусе COVID-19:
- Коронавирус COVID-19 зафиксировали в китайском Ухане еще в декабре 2019 года.
- По последним данным, от него в Китае погибли более 4 тысяч человек.
- Далее китайский коронавирус начал распространяться по миру и его уже зафиксировали в по меньшей мере 210 странах. Больше всего случаев заражения зарегистрировали в США, Испании и Италии.
- Возбудитель коронавируса SARS-CoV-2 – это PHK-вирус и за последние несколько месяцев он несколько мутировал. Но специалисты отмечают, что он мутировал очень медленными темпами и новые его копии не слишком отличаются от оригинала.