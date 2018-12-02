Теория заговора: Лавров заметил украинский след в отмене встречи между Трампом и Путиным

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинская власть могла использовать "провокацию" в Азовском море, чтобы отменить встречу президентов России и США на саммите G20 в Аргентине.

Соответствующее заявление глава российского МИДа сделал, выступая на одном из российских телеканалов, передает Meduza.

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Я – не сторонник теории заговора и всевозможных конспирологических измышлений. Но в последнее время стало очень много совпадений, когда накануне значимых событий вдруг происходит какая-то провокация, которую потом тут же используют для нагнетания санкционной риторики,

– сказал Лавров.

Ранее между Трампом и Путиным планировалась полноформатная встреча, однако из-за агрессии Россию в Азовском море 29 ноября Трамп ее отменил. В Кремле тогда язвительно ответили, что благодаря этому у Путина "будет несколько дополнительных часов для полезных встреч".

30 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча главы Белого дома Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине все-таки состоится, но "на ногах". Тогда США в очередной раз попытались, что встреча Трампа с Путиным не состоится ни в одном формате - ни полноформатно, ни "на ногах".

И пропагандисты России продолжают гнуть свою линию. В частности, 1 декабря помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что представители администрации США "вышли на контакт" с администрацией Кремля после неудачной встречи лидера РФ и Дональда Трампа. Речь идет о том, что глава Белого дома не пожал руку Путину во время саммита G20.

Что произошло в Азовском море?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.



Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море.



28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.



29 ноября появилась информация, что пленных военных вывезли в Москву в СИЗО. Однако в Меджлисе тогда заявили, что это фейк. Утром 30 ноября омбудсвумен России Татьяна Москалькова сообщила, что украинских военных моряков все-таки перевели в московское СИЗО. В тот же день около 100 депутатов Европейского парламента обратились к Высокому Представителю Евросоюза по иностранным делам и политики безопасности Федерике Могерини и правительству европейских государств с призывом ввести санкции против России в связи с агрессией в Азовском море.