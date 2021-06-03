Депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин заявив, що у залі парламенту внесли правки, які таки дозволяють нардепам уникнути відповідальності за брехню в деклараціях. Представники партії зазначили, що не підтримували їх, адже вони суттєво погіршують прозорість декларування.
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Про які правки мовиться
За словами Юрчишина, депутати в останній момент внесли 2 правки. Зокрема, депутатам дали можливість не декларувати майно членів родини, якщо декларанта не повідомили про його наявність.
Також за неподання декларації передбачено не позбавлення волі, а лише обмеження, як і було раніше.
Ми послідовно вимагали ув'язнення, як покарання за брехню в деклараціях, але зараз законопроєкт зробив 2 великі дірки в антикорупційному законодавстві,
– наголосив нардеп.
Зважаючи на це, у "Голосі" закликали президента ветувати проголосований законопроект. Юрчишин зауважив, що проголосувавши у такому форматі, депутати створили для системи декларування ще більше проблем.
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Юрчишин розповів про законопроєкт про декларування: дивіться відео
Що цьому передувало
- У жовтні 2020 року Конституційний Суд своїм скандальним рішенням скасував кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях.
- У Верховній Раді 27 листопада 2020 року зареєстрували законопроєкт Володимира Зеленського про відновлення відповідальності за брехню в електронних деклараціях.
- Верховна Рада 3 червня у другому читанні підтримала законопроєкт про кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях чиновників.
- Законопроєкт схвалили 307 нардепів. Проти законопроєкту виступили 8 депутатів від ОПЗЖ.