19:42
19 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: "Вечный" Лукашенко. Медведев покинул хор
      Вєсті Кремля
      22:22, 18 ноября
      Вести.UA: Луценко меняет профессию. Милованова не вставляет
      Вєсті.UA
      22:24, 18 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости мира
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ

      Теперь и на крымскотатарском: декларация прав человека переведена на рекордное количество языков

      5 Читати новину українською
      ООН опубликовала Всеобщую декларацию прав человека крымскотатарском / ua.krymr.com

      Всеобщая декларация прав человека доступна на крымскотатарском языке. Отныне она размещена на сайте верховного комиссара ООН по правам человека.

      Перевод сделал Крымскотатарский ресурсный центр и экспертная группа, сообщил в фейсбуке глава центра Эскендер Бариев.

      Сегодня произошло важное историческое событие. Общая декларация прав человека на крымскотатарском языке впервые размещена на официальных ресурсах ООН,
      – отметил он.

      Декларация имеет мировой рекорд по количеству переводов. Доступна для прочтения на более чем 520 языках, крымскотатарский перевод стал 521.

      По словам Бариева, в нынешних условиях документ должен быть в доме каждой крымскотатарской семьи.

      Что известно об общей декларации прав человека?
      Рекомендованный для всех стран-членов ООН документ, принятый на третьей сессии Генеральной ассамблеи ООН в декабре 1948 года.

      Текст Декларации является первым глобальным определением прав, которыми обладают все люди.

      Декларация состоит из 30 статей, которые являются основой международных договоров, региональных документов по правам человека, национальных конституций и других законов.

       

      Против чиновника, который волочил за авто собаку, открыли уголовное дело – видео (18+)
      сегодня
      1639
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Крымские татары ООН
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Итоговый документ саммита "нормандской четверки" может быть тайным
      сегодня , 19:32 Итоговый документ саммита "нормандской четверки" может быть тайным
      Северин Трач 1033
      Скільки Росія витрачає грошей на війну в Сирії і що приховує Генштаб: приголомшливі факти
      сегодня , 17:30 Скільки Росія витрачає грошей на війну в Сирії і що приховує Генштаб: приголомшливі факти
      Михайло Макарук 232
      Камины в домах знаменитостей: дизайны, которые вдохновляют и завораживают
      сегодня , 11:54 Камины в домах знаменитостей: дизайны, которые вдохновляют и завораживают
      167
      Трамп в" кармане " Путина: мир увидела скандальная книга секретов Белого дома
      сегодня , 17:12 Трамп в" кармане " Путина: мир увидела скандальная книга секретов Белого дома
      Світлана Попова 248
      Газовые переговоры с Россией: варианты развития событий
      сегодня , 17:00 Газовые переговоры с Россией: варианты развития событий
      Блог Медіа 564
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук