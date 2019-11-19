Теперь и на крымскотатарском: декларация прав человека переведена на рекордное количество языков

Всеобщая декларация прав человека доступна на крымскотатарском языке. Отныне она размещена на сайте верховного комиссара ООН по правам человека.

Перевод сделал Крымскотатарский ресурсный центр и экспертная группа, сообщил в фейсбуке глава центра Эскендер Бариев.

Сегодня произошло важное историческое событие. Общая декларация прав человека на крымскотатарском языке впервые размещена на официальных ресурсах ООН,

– отметил он.

Декларация имеет мировой рекорд по количеству переводов. Доступна для прочтения на более чем 520 языках, крымскотатарский перевод стал 521.

По словам Бариева, в нынешних условиях документ должен быть в доме каждой крымскотатарской семьи.

Что известно об общей декларации прав человека?

Рекомендованный для всех стран-членов ООН документ, принятый на третьей сессии Генеральной ассамблеи ООН в декабре 1948 года.



Текст Декларации является первым глобальным определением прав, которыми обладают все люди.



Декларация состоит из 30 статей, которые являются основой международных договоров, региональных документов по правам человека, национальных конституций и других законов.