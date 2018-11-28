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      Теперь любая страна может делать с российскими кораблями то же, что они сделали с украинскими

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      Теперь любая страна может делать с российскими кораблями то же, что они сделали с украинскими
      Теперь любая страна может делать с российскими кораблями то же, что они сделали с украинскими / dsnews.ua

      Россия не признает международное морское право, не соблюдает общепринятых законов и занимается пиратством. Именно поэтому теперь любая страна мира может совершенно спокойно делать с российскими кораблями то же, что они сами сделали украинскими.

      Такое мнение высказал в своем видеоблоге "Безумный мир" автор и политический обозреватель Иван Яковина.

      Читайте также: Путину плевать на введение военного положения, он хочет закрыть для Украины Азовское море, – Яковина

      "Условно говоря, идет через пролив Ла-Манш какой-нибудь российский эсминец. Здесь к нему подходят британские корабли и сообщают: ты зашел в наши воды, поэтому арестован вместе со всем экипажем. Попробуешь дернуться – открываем огонь на поражение", – сказал Яковина .

      Москва начнет протестовать, говорить: "да они же просто шли по своему курсу, никого не трогали, а проход по Ла-Маншу разрешен международным морским правом". В ответ всегда можно сказать: "Для всех остальных – да. А для вас – нет. Забыли, что вы в Черном море учудили? Все, арест",
      – ответил политический обозреватель.

      Яковина отметил, что то же самое можно сделать и в Босфоре, и в Дарданеллах, ведь там российские военные корабли ходят постоянно – в них много дел на Средиземном море, в Сирии и Ливии.

      "На самом деле, только такие меры воздействия способны хоть как-то вкрутить на место мозги Владимира Путина и его миньонов. Другие аргументы они просто не понимают. Поэтому, конечно, сейчас очень большие надежды на НАТО и готовность альянса действовать жестко. Генсек Йенс Столтенберг уже заявил, что действия РФ "не останутся без последствий", – добавил Яковина.

      Видео полного выпуска видеоблога "Безумный мир" с Иваном Яковиной за 28 ноября 2018

      Что произошло в Азовском море и почему это получило такой резонанс?
      25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

      Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли       "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины       продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.

      Впоследствии в Кремле такие шаги объяснили тем, что Украина осуществила провокацию – к примеру, когда российская сторона, в частности, требовала немедленно остановиться, украинские корабли якобы никак не реагировали и осуществляли опасное маневрирование. Также в ведомстве заявили, что во время конфликта возле Керченского пролива на украинских кораблях якобы развернули артиллерийские установки, подняли их на 45 градусов и направили в сторону российских кораблей.

      Теги: Конфликт в Азовском море Водный транспорт Новости России Видеоблоги
      Источник: 24 канал
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