Теперь любая страна может делать с российскими кораблями то же, что они сделали с украинскими

Россия не признает международное морское право, не соблюдает общепринятых законов и занимается пиратством. Именно поэтому теперь любая страна мира может совершенно спокойно делать с российскими кораблями то же, что они сами сделали украинскими.

Такое мнение высказал в своем видеоблоге "Безумный мир" автор и политический обозреватель Иван Яковина.

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"Условно говоря, идет через пролив Ла-Манш какой-нибудь российский эсминец. Здесь к нему подходят британские корабли и сообщают: ты зашел в наши воды, поэтому арестован вместе со всем экипажем. Попробуешь дернуться – открываем огонь на поражение", – сказал Яковина .

Москва начнет протестовать, говорить: "да они же просто шли по своему курсу, никого не трогали, а проход по Ла-Маншу разрешен международным морским правом". В ответ всегда можно сказать: "Для всех остальных – да. А для вас – нет. Забыли, что вы в Черном море учудили? Все, арест",

– ответил политический обозреватель.

Яковина отметил, что то же самое можно сделать и в Босфоре, и в Дарданеллах, ведь там российские военные корабли ходят постоянно – в них много дел на Средиземном море, в Сирии и Ливии.

"На самом деле, только такие меры воздействия способны хоть как-то вкрутить на место мозги Владимира Путина и его миньонов. Другие аргументы они просто не понимают. Поэтому, конечно, сейчас очень большие надежды на НАТО и готовность альянса действовать жестко. Генсек Йенс Столтенберг уже заявил, что действия РФ "не останутся без последствий", – добавил Яковина.

Видео полного выпуска видеоблога "Безумный мир" с Иваном Яковиной за 28 ноября 2018

Что произошло в Азовском море и почему это получило такой резонанс?

25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.



Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.



Впоследствии в Кремле такие шаги объяснили тем, что Украина осуществила провокацию – к примеру, когда российская сторона, в частности, требовала немедленно остановиться, украинские корабли якобы никак не реагировали и осуществляли опасное маневрирование. Также в ведомстве заявили, что во время конфликта возле Керченского пролива на украинских кораблях якобы развернули артиллерийские установки, подняли их на 45 градусов и направили в сторону российских кораблей.