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Теперь они уже молчат, – крымская татарка рассказала о тех, кто стремились Россию в Крым

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74 года назад более 200 тысяч людей советская власть насильно выселили из Крыма. А все из-за того, что Сталин признал татар предателями. Однако, люди все пережили, выстояли, чтобы вернуться домой. Четыре года назад Россия снова заставила их покинуть родину.

Несмотря на обильный дождь, крымские татары вечер-реквием не покидают. Говорят, небо плачет вместе с ними, вспоминая события 1944 года.

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Историю своей семьи, пережившей депортацию, Джамала вспоминает со слезами. Дочь прабабушки, победительницы Евровидения, погибла во время такого вынужденного переселения.

Она спросила у солдат, чтобы похоронить ее по дороге, ее просто выбросили. Много рассказывал мой дедушка о том, что они не имели хлеба, не имели пищи. И очень много людей погибли уже в Средней Азии,
– рассказала победительница Евровидение Джамала.

Для большинства Крым остается лишь в сердце и в воспоминаниях. Потому что четыре года не ступали на полуостров. Фатима иногда наведывается на родину. Заметила: эйфория от жизни в составе России в местных проходит.

"Мы наконец соединились с Россией. А в 2017 году они уже молчат", – прокомментировала крымская Татарка Фатима.

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И хоть находятся за тысячи километров от родины, какого будущего хотят для Крыма, знают.

"Мы хотим быть в составе независимой свободной, признающей права отдельных людей, Украине. В своей крымско-татарской национальной автономии", – сказала кримская татарка Диляра Сейтвелиева.

О национально-территориальной автономии крымские татары мечтают давно.

Это увеличение, фактически, культурных, языковых, политических прав народа на своей родине. И такая возможность может быть реализована,
– утверждает заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова.

Эмине имеет в виду наработки специальной рабочей группы. Петр Порошенко говорит, скоро они будут представлены. Такие изменения в Конституции позволят крымским татарам получить право на самоопределение в составе Украины. Смогут на полуострове избирать представительный орган – Крымскую раду.

Привлечены эксперты, ученые, представители общественности подчеркивают, что их предложения направлены на обеспечение равных прав для всех граждан Украины, независимо от нацциональности, которые будут проживать в освобожденном от россиян в украинском Крыму,
– отметил Президент Украины Петр Порошенко.

Этот процесс долгий. Ведь его должны разрешить в Конституционном суде и за него должны проголосовать в парламенте. Но кримские татары продолжают верить. Говорят, вера - это то, что не давало им сломаться протяжении трагических страниц их истории.

Автор: Алена Чернецкая
Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Новости Крыма
Источник: 24 Канал
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