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      Теперь слово за США: Пентагон готовит новое мощное гиперзвуковое оружие

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      Пентагон заключил контракт на разработку гиперзвукового оружия
      Пентагон заключил контракт на разработку гиперзвукового оружия / Фото из открытых источников

      В США займутся развитием программы гиперзвукового оружия Tactical Boost Glide. Тендер выиграла американская военно-промышленная компания Raytheon – она заключила контракт на 63,3 миллиона долларов с американским министерством обороны.

      Компания является одним из крупнейших поставщиков вооружения и военной техники для американских войск и их союзников, сообщает пресс-служба компании.

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      "Гиперзвуковое оружие позволит вооруженным силам США действовать на более дальних дистанциях при более оперативном реагировании и с повышенной эффективностью в сравнении с существующими системами вооружения", – говорится в сообщении.

      В начале февраля стало известно, что Пентагон рассматривает возможность создания новой системы перехвата для защиты от гиперзвукового оружия. Тогда директор агентства противоракетной обороны США Сэм Гривз заявил, что министерство завершает анализ поиска альтернативных решений этого вопроса, которые будут опубликованы в ближайшее время.

      Что такое гиперзвуковое оружие?
      Гиперзвуковой двигатель отличается от обычного сверхзвуковым сгоранием. Поэтому гиперзвуковое оружие может перемещаться по меньшей мере в пять раз быстрее, чем скорость звука, или около одной мили в секунду. Однако в отличие от реактивных и ракетных двигательных систем, которые могут быть испытаны на земле, испытания гиперзвуковых самолетов возможны только в дорогих экспериментальных установках или стартовых комплексах, которые ведут к большим затратам при разработке. Экспериментальные модели после пусков обычно разрушаются во время или после завершения испытаний, что исключает их повторное использование.

      Добавим, глава Кремля Владимир Путин презентовал новую гиперзвуковую ракету "Циркон". По его словам, этот новый вид вооружения будет иметь скорость 9 махов (1 мах равен 1062 километров в час на высоте 11 километров; гиперзвук – это скорость от 5 махов и выше) и дальность полета более тысячи километров.

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      Теги: Новости политики Оружие Новости США
      Источник: 24 Канал
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