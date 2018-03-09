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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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Телеканал новостей 24 Блоги Ольга Бродская
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Ольга Бродская

Тепер в Україні можна буде вмерти лише за рішенням суду?

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"Поправки Лозового" / Zik

З 15 березня 2018 року в Україні можна буде померти лише за дозволом суду

Іноді ми, жаліючись на життя, саркастично вигукуємо: "Навіть померти спокійно не можна!" Але, виявляється, спокійно померти і прилягти на 2 метри вглиб не можна буде трохи згодом, з 15 березня. Поки що можна.

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Саме з 15 березня наберуть чинності так звані "Поправки Лозового". Там кілька пунктів, які поставлять палиці у колеса судочинства. ЗМІ, в основному, нині висвітлюють найганебніший з них, який сприятиме закриттю справ щодо злочинів проти Майдану та майданівців. За цим пунктом, якщо справу відкрили, а підозрюваному не вручили підозру протягом 18 місяців, у суді допивають чай, вимикають світло і закривають справу.

Та є ще один пункт, той самий, що не дасть померти спокійно. За ним, навіть якщо людина уві сні вдома тихо віддала Богу душу, потрібно звернутися до суду за дозволом на поховання. Добре, що з того світу звертатися непотрібно. Це мають робити близькі та родичі. Правда, невідомо, хто має йти в суд, якщо небіжчик був самотнім.

Речник поліції Київської області Микола Жукович має великі сумніви щодо успішної реалізації цієї поправки:

Тепер через суди доведеться брати дозвіл на експертизу навіть для тих, хто помер своєю смертю. Наскільки вчасно суди зможуть приймати такі рішення - це питання. Я так розумію, що на роботу ми будемо ходити через вікна, тому що всі підходи до суду і коридори будуть зайняті слідчими. Думаю, все це закінчиться скандалом.

То, може, варто починати вести здоровий спосіб життя, щоб дожити до скасування поправки?

Або ще можна жити й після смерті. Наприклад, у соціальній мережі Facebook навіть є для цього спеціальні функції, що заохочують користувачів продовжувати життя постмортум. Бажаючий зробити це призначає спадкоємця свого профілю, який потім зможе використовувати його зі збереженим архівом постів, відео та фотографій померлого.

Функція має назву "legacy contact". Спадкоємець не зможе читати особисті повідомлення, але зможе додавати нових друзів. Поки що це розповсюджується лише на друзів з цього світу. Але якщо соцмережа доживе до 2130 року, мертвих у ній буде більше за живих. І невідомо, які функції до того часу створять для переважної більшості.

Memento mori, панове.

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Автор: Ольга Бродская
Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Судьи Законопроект
Источник: 24 Канал
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