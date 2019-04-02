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      Теперь все законно: как в России заставляют удалять новости с фото "Путин пи**р"

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      В России применили новый закон, чтобы убрать новости с фото "Путин пи**р"
      В России применили новый закон, чтобы убрать новости с фото "Путин пи**р" / Фото из открытых источников

      Генпрокуратура России требует от ряда новостных сайтов удалить материалы с фотографией надписи "Путин пи**р", которую оставили на здании МВД в российском Ярославле. Теперь такие действия вполне позволяет недавно принятый новый закон.

      Отмечается, что генпрокуратура пока давит на "Роскомнадзор", чтобы он обязал ярославские издания удалить новости об оскорбительном граффити о Путине, сообщает Tjournal со ссылкой на собственный источник.

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      Граффити, которое появилось в ночь на 31 марта, сразу закрасили, однако фото успели распространить местные СМИ.


      Закрашенное граффити / Источник: Ярославль LIVE

      Согласно новому закону о неуважении к власти, Генпрокуратура должна обратиться в Роскомнадзор "с требованием ограничить доступ к информационным ресурсам, распространяющим эту информацию, в случае ее неудаления".

      Что за законопроект?
      В России теперь в интернете будут блокировать те материалы, которые оскорбляют общество, государственные символы и институты власти России. При обнаружении в интернете подобных материалов генеральный прокурор России или его заместители будут обращаться в "Роскомнадзор". Они будут требовать заблокировать ресурс, пока информация не будет удалена. После обнаружения фейковых новостей в интернете "Роскомнадзор" будет сразу блокировать сайты, распространяющие их. Онлайн-изданиям будет предоставлена ​​возможность "немедленно" удалить такие новости. Традиционных СМИ этот запрет не коснется. Кроме того, Госдума также ввела штрафы за оскорбление государственных символов и институтов.

      Редактор местного издания 76.ru Ольга Прохорова сообщила в Facebook, что ее издание тоже опубликовало новость о нецензурном граффити о Путине.

      И тут началось. В тот же вечер 31 марта только мне позвонили 5 раз – с настойчивой просьбой удалить материал с сайта. При этом указать какие-то правовые основания для этого никто из звонивших с РКН и ФСБ не смог. Пять звонков,
      – написала Прохорова.

      По ее информации, звонили и в другие издания. Именно после звонков большая часть из них удалила материал с сайта.

      "В городе произошел вопиющий случай. По сути написанное на стене полиции – рядовое хулиганство. Кричащим я в этом случае считаю невероятное давление на СМИ. И реакцию на это давление", – считает журналистка.

      Прохорова также отметила, что к местным правоохранителям претензий нет. Говорит, что "там работают вполне адекватные люди, которые также попали в эту мясорубку".

      Давление идет гораздо выше. Эти три дня сильно вымотали нам всем нервы и оставили гадкое ощущение. Потому что страх – самое отвратительное ощущение,
      – отметила она.

      По данным Tjournal, не менее 5 ярославских изданий удалили новости. Но о причинах удаления статей на запрос TJ они не ответили. Зато глава местного Роскомнадзора Евгений Офицеров отказался от комментариев и направил запрос в главный офис ведомства.

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