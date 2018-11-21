Тепловики должны устранять повреждения сетей в течение суток, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко собрал штаб по проблемным вопросам отопительного сезона в столице.

Мэр дал поручение профильным службам оперативного устранения ситуаций, связанных с проблемами в теплоснабжении. Кличко отметил, что ликвидация повреждений теплосетей должна осуществляться в течение суток. Об этом говорится на сайте партии "УДАР".

"Ликвидация повреждений коммуникаций, от которых зависит подача отопления в дома и квартиры, должна осуществляться в течение суток. Максимум! "Киевтеплоэнерго" отвечают за внешние сети, управляющие компании – за рабочее состояние внутридомовых сетей. Все ответственные структуры должны работать в четкой координации для решения проблемных вопросов, а не заниматься их "отфутболиванием", – подчеркнул Кличко.

Он поручил осуществлять ежедневный мониторинг обращений киевлян, в частности на городские горячие линии 1551 и 1557. В оперативном порядке брать в работу заявки, касающиеся возможного недогрева, проверять их и устранять неполадки.

"Сегодня каждое коммунальное предприятие должно демонстрировать высокий уровень социальной ответственности перед потребителями. Это должны понимать все – от руководителя до линейных работников. Кто не понимает – работать не будет! Я это заявляю ответственно. – Как человек, который регулярно общается с киевлянами и выслушивает их жалобы. Тепло в каждом конкретном доме должны включать не потому, что позвонил мэр и устроил нагоняй! Чем занимаются ЖЭКи, управляющие компании?! Почему люди звонят и ходят по кругу?!", – обратился к профильным службам мэр столицы.

По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, с начала отопительного сезона в столице зафиксировано 1600 аварийных ситуаций. Сегодня аварийные службы устраняют 113 повреждений на теплосетях. Самыми проблемными являются Шевченковский, Святошинский, Оболонский и Подольский районы. Там сети старые и самые изношенные.

С мая, то есть за полгода, "Киевтеплоэнерго" заменило около 30 км наиболее аварийных участков теплосетей.

Мэр подчеркнул, что в следующий межотопительный период город должен начать масштабную замену тепловых сетей. Прежде всего речь идет об аварийных участках, где было больше всего повреждений на старте отопления этого года.

"Поручаю Департаменту финансов обеспечить необходимое финансирование мероприятий на основе диагностики проведенной "Киевтеплоэнерго", – сказал Кличко.

Также мэр Киева дал поручение обеспечить информирование киевлян об аварийных ситуациях и сроках их устранения с помощью СМС-сообщений от коммуникационного коммунального сервиса 1557.

Вернув под контроль общества теплоэнергетический комплекс столицы, город получил сети и другое оборудование, в заброшенном техническом состоянии. Десятками лет в замену теплосетей, которые сегодня изношены почти на 80%, практически не вкладывали средств. Теплоэнергетический комплекс Киева – это крупнейшие в Украине теплоэлектроцентрали – ТЕЦ5 и ТЕЦ6, почти 200 котельных, 2,6 тыс. км теплосетей, мусоросжигательный завод "Энергия".