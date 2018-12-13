Тепловозы General Electric будут работать на мариупольском направлении, – Гройсман

Первый магистральный тепловоз "Тризуб" производства компании General Electric вышел на Донецкую железную дорогу.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Как подчеркнул глава правительства, такое решение существенно улучшит вопросы промышленной логистики в регионе.

Мы уже запустили первые локомотивы на стратегическое направление. Естественно, мы должны сделать все, чтобы украинская экономика, в том числе, которая ориентируется на экспорт, была обеспечена качественной логистикой и инфраструктурой. Поэтому мы добавляем новые тепловозы на направление Камыш-Заря Волноваха и непосредственно в Мариуполь. Это обеспечит весь промышленный регион возможностью не только отправлять продукцию, но и непосредственно доставлять ее в украинские порты, потребителям и на мировые рынки,

– сказал Владимир Гройсман.

Дальнейшее обновление подвижного состава, которое анонсировал премьер, позволит обеспечить стабильное снабжение сырьем металлургические комбинаты Мариуполя, которые ежегодно приносят Украине свыше 2 млрд долларов валютной выручки.

Напомним, проблеме железнодорожного сообщения с Мариуполем более четырех лет. Электрифицированные пути остались на оккупированной территории. Пассажирские и грузовые поезда были перенаправлены с альтернативной одно дорожной ветви, которая пропускала не более 10 пар поездов. После вмешательства Владимира Гройсмана, "Укрзализныця" в 2016-2017 годах расширила участок пути Камыш-Заря – Волоноваха в направлении Мариуполя. Это позволило увеличить пропускную способность до 20 пар в сутки.



Магистральные тепловозы ТЕ33А производства General Electric обладают современными техническими характеристиками, они мощнее эксплуатируемых машин и потребляют до 20% меньше топлива. В целом "Укрзализныця" намерена приобрести 30 новых локомотивов уже к весне следующего года.