17:05
12 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
28°C 14°C
  • среда
    22°C 16°C
  • четверг
    25°C 15°C
  • пятница
    23°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Португальцы в России. Маркировка рыбок
Вєсті Кремля
23:54, 11 июня
Вести.UA. Важные женщины Ляшко. Гены Гены
Вєсті.UA
23:32, 11 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, 8 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Преимущества и недостатки летней лагерной жизни
Згадати все
22:30, 8 июня
Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Теплый салат с креветками и кабачками от Джейми Оливера за 15 минут: легкий рецепт

72 Читати новину українською
Салат из креветок
Салат из креветок / Фото из открытых источников

Теплый салат из жареных креветок и молодых кабачков с имбирно-лаймовой заправкой вполне может заменить обед летом, а также поразить гостей пикантным вкусом .

Рецепт теплого салата с креветками и кабачками

Читайте также: Ароматный кускус с гранатом и мятой: простой рецепт

Ингредиенты: креветки – 20 шт, кабачки-бэби -10 шт., подсолнечное или ореховое масло – 6 ст. ложек, цедра и сок 2 лаймов, свежий имбирь (натертый) – 1 ст. ложка, красный перец чили без семян – 2 шт., немножко кинзы, соевый соус – 2 ст. ложки.

Как приготовить салат с креветками и кабачками:

1. Подготовьте креветки, удалите кишечную вену.

2. Разогрейте сковороду на среднем огне.

3. Кабачки помойте и нарежьте очень тонкими ломтиками. Поместите их в миску.

4. В горячую сковороду добавьте масло, затем креветки, цедру лайма и имбирь. Обжарьте, постоянно помешивая, в течение 2 минут, пока креветки не будут иметь золотистый оттенок. Снимите с огня и дайте постоять 30 секунд.

5. Добавьте кабачки, сок лайма, чили и рубленую зелень. Вы можете увеличить или уменьшить количество перца на свой вкус.

6. Полейте салат соевым соусом и хорошо перемешайте, а затем переложите на тарелки и сразу же подавайте.

Теги: LifeStyle Здоровое питание Food and Drinks
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Технологии iSensoric от Siemens Бытовая Техника – новая эпоха в развитии стиральных машин
сегодня, 12:00 Технологии iSensoric от Siemens Бытовая Техника – новая эпоха в развитии стиральных машин
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук