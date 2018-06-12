Теплый салат с креветками и кабачками от Джейми Оливера за 15 минут: легкий рецепт

Теплый салат из жареных креветок и молодых кабачков с имбирно-лаймовой заправкой вполне может заменить обед летом, а также поразить гостей пикантным вкусом .

Рецепт теплого салата с креветками и кабачками

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Ингредиенты: креветки – 20 шт, кабачки-бэби -10 шт., подсолнечное или ореховое масло – 6 ст. ложек, цедра и сок 2 лаймов, свежий имбирь (натертый) – 1 ст. ложка, красный перец чили без семян – 2 шт., немножко кинзы, соевый соус – 2 ст. ложки.

Как приготовить салат с креветками и кабачками:

1. Подготовьте креветки, удалите кишечную вену.

2. Разогрейте сковороду на среднем огне.

3. Кабачки помойте и нарежьте очень тонкими ломтиками. Поместите их в миску.

4. В горячую сковороду добавьте масло, затем креветки, цедру лайма и имбирь. Обжарьте, постоянно помешивая, в течение 2 минут, пока креветки не будут иметь золотистый оттенок. Снимите с огня и дайте постоять 30 секунд.

5. Добавьте кабачки, сок лайма, чили и рубленую зелень. Вы можете увеличить или уменьшить количество перца на свой вкус.

6. Полейте салат соевым соусом и хорошо перемешайте, а затем переложите на тарелки и сразу же подавайте.