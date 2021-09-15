Теракт в Днепре: у погибших могли быть романтические отношения, – СМИ

15 сентября 2021 , 14:03
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Источник:

"Сегодня"

Жертвами взрыва в Днепре 15 сентября стали Алексей Кавлак и Дарья Гречищева. Погибшие были хорошими знакомыми и вместе реализовали несколько учебно-волонтерских проектов.

Трагедия произошла на проспекте Богдана Хмельницкого. Ударная волна была настолько мощной, что из стекол в окнах соседнего дома повылетали стекла.

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В результате взрыва автомобиля Nissan Ргімега погибли 2 человека:

  • Дарья Гречищева – пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области и волонтер Красного Креста;
  • Алексей Кавлак – член патриотической организации "Украинский легион".

Глава "Украинского легиона" Алексей Санников рассказал, что не понимает, кому мог помешать его погибший коллега.

По словам Санникова, Гречищева находилась в салоне авто Кавлака, потому что они были хорошими знакомыми.

В то же время СМИ рассказали, что между погибшими могли быть романтические отношения.

Не исключаем, что с Дарьей у него были теплые отношения,
– говорится в сообщении.

Взрыв в Днепре: главное

  • Автомобиль Nissan Primera взорвался в Днепре 15 сентября около 09:00.
  • В салоне автомобиля находились 2 человека. К сожалению, они погибли.
  • СБУ расследует взрыв авто в Днепре как теракт. Сейчас устанавливают обстоятельства трагедии.
Автор: Мар'яна Бекало