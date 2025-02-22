Отмечается, что злоумышленник сначала атаковал офицеров муниципальной полиции, выкрикивая исламистские лозунги. Помешать нападаювшему попытался 69-летний гражданский, гражданин Португалии. Он был смертельно ранен, передает 24 Канал со ссылкой на BFM.

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Террористическое нападение во Франции

Известно, что ранения получили также 5 полицейских. Трое имеют легкие повреждения, а двое – серьезные. Один поражен в сонную артерию, а другой в грудь.

Убийцей оказался 37-летний уроженец Алжира. Его задержали на месте преступления. Отмечается, что мужчина уже находился под надзором суда и под домашним арестом как лицо, которое может быть причастно к террористической деятельности.

Президент Франции прокомментировал трагический инцидент. Он назвал этот случай "исламистским террористическим актом".

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Напомним, что в городе Филлах в Австрии 23-летний сириец убил 14-летнего подростка и ранил 4 человек.