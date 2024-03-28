Лучшие продавцы навоза часто носят его образцы во рту, – Белый дом о лжи России о теракте
Источник:The Hill
В Белом доме высказались о заявлениях об обвинениях Украины в якобы причастности к теракту в "Крокус Сити Холле" под Москвой. Там в очередной раз опровергли заявления главы Кремля о якобы "украинском следе" в стрельбе.
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что, очевидно, что ответственность за этот теракт в Подмосковье несет ИГИЛ. Кроме того, американский чиновник сравнил ложь страны-агрессора с "продавцами навоза".
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Белый дом мощно ответил Кремлю на обвинения Украины
Представитель Белого дома заявил, что вопреки заявлениям российского диктатора Владимира Путина, который пытается переложить вину на Украину, Соединенные Штаты и всем другим странам совершенно очевидно, что ИГИЛ несет полную ответственность за "ужасный теракт в Москве на прошлой неделе".
Это напоминает мне слова моего дяди, который имел небольшую ферму и выращивал немного скота вблизи Окалы во Флориде. Он говорил, что лучшие продавцы навоза часто носят его образцы во рту. Похоже, российские чиновники – довольно хорошие продавцы навоза,
– мощно ответил Кирби.
Представитель Совета национальной безопасности также подчеркнул, что Соединенные Штаты поделились с российскими официальными лицами информацией о неизбежной угрозе теракта еще до нападения. США также направили России письменное предупреждение и посоветовали американским гражданам избегать больших собраний и концертов в Москве в качестве меры предосторожности.
"Мы предоставляем такую информацию России, потому что Соединенные Штаты очень серьезно относятся к своей обязанности предупреждать и никогда не хотят наблюдать гибель невинных людей в результате террористических атак", – отметил американский чиновник.
В Европе видят угрозы после теракта в "Крокус Холле"
- Литовский евродепутат от Европейской народной партии Раса Юкнявичене заявила, что угроза исламского терроризма возродилась в удобное время для Путина. По ее словам, остается много вопросов относительно того, что произошло в "Крокус Холле".
- В то же время евродепутат отметила, что стрельба под Москвой не должна отвлекать ЕС от событий, которые происходят с войной в Украине. Ведь Россия сейчас представляет угрозу глобальной безопасности.
- Эстонский европарламентарий от Renew Europe Урмас Паэт считает, что мир достиг этапа, когда террористические организации имеют и возможности, и мотивацию для нанесения удара. По словам еврочиновника, все общества в этом контексте являются уязвимыми.