Теракт у церкві в Індонезії: кількість жертв зросла
У Макасарі, що в Індонезїі, 28 березня стався вибух біля церкви. Кількість постраждалих зросла з 10 до 14. Їх госпіталізували.
Раніше повідомляли, що один терорист-смертник, який прорвався до церкви, загинув на місці. Однак за останніми повідомленнями поліції, через головні ворота храму намагались проїхати на мотоциклі двоє людей.
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Мотоцикл повністю зруйнувало. До речі, у католицькій церкві тоді відбувалась служба до Вербної неділі.
Людей просять не виходити
Так, влада закликала людей утриматись від відвідування місць масового скупчення людей через теракт у церкві.
Зауважимо, наразі поліція з'ясовує обставини.
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