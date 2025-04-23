Эта атака стала самой масштабной за последние годы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Aljazeera и Reuters.

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Что известно о масштабной стрельбе в Индии

Полиция сообщила, что несколько туристов получили огнестрельные ранения во время террористической атаки во вторник, когда они посещали луг Байсаран, примерно в 5 километрах от курортного города Пахалгам в спорном с Пакистаном регионе Кашмир.

Эта атака намного масштабнее всего, что мы видели против мирных жителей за последние годы,

– написал в социальных сетях главный министр Омар Абдулла, высший избранный чиновник региона.

Индийская полиция сообщила информационному агентству Associated Press, что погибло по меньшей мере 26 человек. Большинство погибших туристов были индийцами.

Ответственность за атаку взяла на себя малоизвестная группировка "Кашмирское сопротивление". В заявлении боевиков говорится о несогласии с переселением в регион более 85 000 "чужаков", что, по их словам, вызывает изменение демографического состава населения. Отметим, что несмотря на заявление группировки, эта информация официально не подтверждена.

Местные власти Джамму и Кашмира ранее подтвердили, что за последние 2 года около 84 000 жителей из других регионов Индии официально получили право на проживание на спорной территории.

Премьер-министр Нарендра Моди пообещал привлечь виновных к ответственности, подчеркнув, что борьба с терроризмом будет только усиливаться.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на нападение вооруженных боевиков на туристов в Индии.

Мы решительно осуждаем ужасное нападение в Пахалгаме, индийский штат Джамму и Кашмир, который унес много жизней. Когда убивают невинных людей, это вызывает невыносимую боль. Такое насилие не имеет никакого оправдания. В этот печальный день Украина солидарна с Индией,

– написал он в соцсети X во вторник.

Отметим, как сообщает BBC, в это время в Индии с 4-дневным визитом находится вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он отреагировал на трагедию в своей заметке в X.

Вместе со своей женой, которая также находится с ним в Индии, он выразил соболезнования жертвам теракта.

За последние несколько дней мы были поражены красотой этой страны и ее людей. Наши мысли и молитвы с ними, когда они оплакивают эту ужасную атаку,

– написал Вэнс.