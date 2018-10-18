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      Артем Овдиенко

      Теракт у Керчі дуже схожий на спецоперацію ФСБ

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      Вправність, з якою Росляков розстрілював своїх однокурсників з рушниці дивує
      Вправність, з якою Росляков розстрілював своїх однокурсників з рушниці дивує / dailystorm.ru

      Кількість жертв керченського підлітка Владислава Рослякова, який напередодні влаштував стрілянину у коледжі, зросла до 21-ї. Ще півсотні людей ушпиталені з пораненнями. Натепер Москві не вдалося придумати, яким саме чином до цієї трагедії причетна Україна, втім, там фантазія працює на повну. Певен – щось вигадають.

      Але і в нас запитань до трагедії чимало. Зокрема, ми вже знаємо, що Владислав Росляков з досить бідної родини – його виховувала мати, яка працює санітаркою. То ж звідки в підлітка гроші на придбання помпової рушниці та півсотні набоїв до неї? Адже це досить дороге задоволення. Так само не зрозуміло, звідки в нього гроші на придбання вибухівки. Та й де він її міг купити на півострові, який нині є вотчиною ФСБ й там режим контртерористичних заходів запровадили від самої анексії.

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      Ту помпову рушницю він купив в магазині на законних підставах, бо йому вже виповнилося 18 і мав право на мисливську зброю. А от де він міг придбати вибухівку? І як спромігся, не маючи інженерного досвіду, скласти потужну бомбу, яка із першого ж разу вдало спрацювала?

      Звісно, я чув, що в Інтернеті можна знайти все, що завгодно, навіть креслення бомби. Окей, я сьогодні спробував, гуглив креслення бомби, шукав по форумах – так от, нема такого. То все казки й "лякалки" – немає в Інтернеті покрокової інструкції для 18-річних підлітків, як зробити бомбу. І для 40-річних також немає, я чесно шукав.

      Ні, я звісно знаю про так званий "даркнет", чорний анонімний інтернет, де можна купити і наркотики, і зброю, і крадені банківські картки, і креслення бомби – але знову ж таки, за все це треба платити, платити криптовалютою, біткоїнами, які неможливо відслідкувати (саме через це біткоїни дуже полюбляють терористи в усьому світі). Але звідки в керченського підлітка біткоїни для того, аби в "даркнеті" оплатити креслення бомби? Ну, не смішіть!

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      Йдемо далі. Дуже дивує і вправність з якою Росляков розстрілював своїх однокурсників з тієї помпи – він її придбав лише у вересні, то ж часу не тренування не мав, та й ті тренування – дуже дороге задоволення, бо набої, м'яко кажучи, недешеві – один постріл обійдеться мінімум у 33 гривні. А для того, аби набути певної вправності з рушницею – таких пострілів зробити треба навіть не сотні, а тисячі.

      Ну, і я вже мовчу про вагу тієї помпової рушниці, про віддачу під час пострілів та необхідність її перезаряджати через шість пострілів – як з тим усім впорався худенький підліток, чесно не розумію.

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      Певні питання є і до його самогубства. Росіяни оприлюднили світлину, де Росляков лежить мертвим на підлозі, обійнявши рушницю й підлога під ним залита кров'ю. Але як саме він вбив себе з помпи, що має довжину метр? Як і чим він натиснув на гачок? Як так сталося, що на світлині в нього непошкоджене горло – саме туди самогубці зазвичай стріляють, приставляючи ствол до підборіддя, а на гачок тиснуть пальцем ноги? Але на світлині видно, що Росляков взутий.

      У Мережі з'явилось фото загиблого стрілка у Керчі
      У Мережі з'явилось фото загиблого стрілка у Керчі

      Отже, всі ці питання: де взяв гроші на помпу й набої, як і з чого спромігся скласти бомбу, як так вправно обходився з рушницею і як примудрився себе вбити – вони окремо може й мають якусь просту й конкретну відповідь. Але коли ці всі питання виникають одразу й накладаються одне на одне, то тут і починаєш вірити в ту конспірологічну теорію, що події в керченському колежі – то була спецоперація ФСБ.

      Влаштували її росіяни – аби мати привід остаточно перетворити півострів на зону тотального поліцейського контролю. І саме російська ФСБ озброїла підлітка рушницею та бомбою, і вбивав однокурсників він не сам-один, а був у нього напарник-професіонал, який потому Рослякова й убив.

      Утім, якщо це версія відповідає дійсності, ми про це, напевно, ніколи не дізнаємося. Ну, точно не раніше, ніж після падіння путінського режиму, коли Росія розсекретить архіви ФСБ.

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      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Новости Украины Новости Крыма Теракт в колледже в Керчи Теракт Новости России Публикации ФСБ
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 18 октября
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