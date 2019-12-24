10:51
24 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кадыров ушел в UFC. Россия – для грустных
      Вєсті Кремля
      23:26, 23 декабря
      Вести.UA: Спонсорская помощь "Слугам народа". Новые перлы от Тищенко
      Вєсті.UA
      22:04, 23 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС

      Главарь боевиков готовил масштабный теракт в Харькове, его осудили: фото

      15 Читати новину українською
      Главарь боевиков готовил масштабный теракт в Украине / ssu.gov.ua

      Главарь пророссийских боевиков на Луганщине готовил ряд терактов в Украине. Его приговорили к 9 годам тюрьмы.

      Соответствующее решение принял Сватовский районный суд Луганской области, сообщили в СБУ. Прозвище главаря – "Мордвин".

      Кстати: Пограничники предупредили о новых провокациях боевиков

      Правоохранители задержали боевика в Харькове еще в июле 2017 года.

      бойовик лнр теракт затримання
      Боевика задержали в 2017 году

      Во время обысков у него дома изъяли:

      • 600 граммов гексогена;
      • 5 электродетонаторов;
      • пистолет "Вальтер" с глушителем;
      • более 100 патронов калибра 9 миллиметров;
      • средства связи и квадрокоптер.

      бойовик лнр теракт зброя затримання сбу
      Часть изъятых предметов

      Что выяснило следствие

      В течение 2014-2016 годов "Мордвин" был командиром подразделения в так называемом "КГБ ЛНР". Следователи установили, что в составе "народной милиции ЛНР" боевик нападал на позиции украинских военных в Дебальцево.

      Его завербовали представители Главного управления Генштаба РФ. Именно от них пророссийский боевик получил задание совершить ряд терактов на подконтрольной украинской власти территории.

      Как "Мордвин" готовился к терактам

      В 2016 году в Харькове боевик начал подготовку к преступлениям.

      У мужчины было задание взорвать автомобиль с газовыми баллонами в общественном месте, или, как запасной вариант, с помощью квадрокоптера сбросить взрывное устройство на место пребывания украинских чиновников.

      бойовик лнр теракт суд затримання
      Боевик "Мордвин"

      Обратите внимание! После задержания "Мордвин" сообщил работникам СБУ о существовании так называемого "черного списка". В него входили государственные и общественные деятели. На них якобы планировали нападения спецслужбы РФ и боевики для дестабилизации общественно-политической ситуации.

      Пророссийского боевика "Мордвина" признали виновным за создание террористической организации, руководство такой организацией или участие в ней и за ношение, хранение, приобретение, передачу или сбыт оружия.

      Что делать, если болит горло
      сегодня
      4352
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Харькова Криминальные новости Теракт Пророссийские боевики Операция Объединенных сил Новости политики Украина – Россия Новости Луганска Решение суда СБУ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 10:00 Як кардинально змінити своє життя: наукові факти
      Під обкладинкою 241
      сегодня , 08:40 США почали боротися з "Північним потоком-2" надто пізно, – CNBC
      Світові Медіа 410
      23 декабря , 19:00 Аллергия на коже: почему возникает, как выглядит и чем лечить
      216
      сегодня , 08:01 Главные новости 23 декабря: Обмен пленными согласовали, Антоненко остается под стражей
      Северин Трач 482
      сегодня , 07:10 Мосты Киева: какие из них опасны?
      Ярослав Голобородько 147
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук