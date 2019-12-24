Главарь боевиков готовил масштабный теракт в Харькове, его осудили: фото
Главарь пророссийских боевиков на Луганщине готовил ряд терактов в Украине. Его приговорили к 9 годам тюрьмы.
Соответствующее решение принял Сватовский районный суд Луганской области, сообщили в СБУ. Прозвище главаря – "Мордвин".
Кстати: Пограничники предупредили о новых провокациях боевиков
Правоохранители задержали боевика в Харькове еще в июле 2017 года.
Боевика задержали в 2017 году
Во время обысков у него дома изъяли:
- 600 граммов гексогена;
- 5 электродетонаторов;
- пистолет "Вальтер" с глушителем;
- более 100 патронов калибра 9 миллиметров;
- средства связи и квадрокоптер.
Часть изъятых предметов
Что выяснило следствие
В течение 2014-2016 годов "Мордвин" был командиром подразделения в так называемом "КГБ ЛНР". Следователи установили, что в составе "народной милиции ЛНР" боевик нападал на позиции украинских военных в Дебальцево.
Его завербовали представители Главного управления Генштаба РФ. Именно от них пророссийский боевик получил задание совершить ряд терактов на подконтрольной украинской власти территории.
Как "Мордвин" готовился к терактам
В 2016 году в Харькове боевик начал подготовку к преступлениям.
У мужчины было задание взорвать автомобиль с газовыми баллонами в общественном месте, или, как запасной вариант, с помощью квадрокоптера сбросить взрывное устройство на место пребывания украинских чиновников.
Боевик "Мордвин"
Обратите внимание! После задержания "Мордвин" сообщил работникам СБУ о существовании так называемого "черного списка". В него входили государственные и общественные деятели. На них якобы планировали нападения спецслужбы РФ и боевики для дестабилизации общественно-политической ситуации.
Пророссийского боевика "Мордвина" признали виновным за создание террористической организации, руководство такой организацией или участие в ней и за ношение, хранение, приобретение, передачу или сбыт оружия.