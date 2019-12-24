Главарь боевиков готовил масштабный теракт в Харькове, его осудили: фото

Главарь пророссийских боевиков на Луганщине готовил ряд терактов в Украине. Его приговорили к 9 годам тюрьмы.

Соответствующее решение принял Сватовский районный суд Луганской области, сообщили в СБУ. Прозвище главаря – "Мордвин".

Кстати: Пограничники предупредили о новых провокациях боевиков

Правоохранители задержали боевика в Харькове еще в июле 2017 года.



Боевика задержали в 2017 году

Во время обысков у него дома изъяли:

600 граммов гексогена;

5 электродетонаторов;

пистолет "Вальтер" с глушителем;

более 100 патронов калибра 9 миллиметров;

средства связи и квадрокоптер.



Часть изъятых предметов

Что выяснило следствие

В течение 2014-2016 годов "Мордвин" был командиром подразделения в так называемом "КГБ ЛНР". Следователи установили, что в составе "народной милиции ЛНР" боевик нападал на позиции украинских военных в Дебальцево.

Его завербовали представители Главного управления Генштаба РФ. Именно от них пророссийский боевик получил задание совершить ряд терактов на подконтрольной украинской власти территории.

Как "Мордвин" готовился к терактам

В 2016 году в Харькове боевик начал подготовку к преступлениям.

У мужчины было задание взорвать автомобиль с газовыми баллонами в общественном месте, или, как запасной вариант, с помощью квадрокоптера сбросить взрывное устройство на место пребывания украинских чиновников.



Боевик "Мордвин"

Обратите внимание! После задержания "Мордвин" сообщил работникам СБУ о существовании так называемого "черного списка". В него входили государственные и общественные деятели. На них якобы планировали нападения спецслужбы РФ и боевики для дестабилизации общественно-политической ситуации.

Пророссийского боевика "Мордвина" признали виновным за создание террористической организации, руководство такой организацией или участие в ней и за ношение, хранение, приобретение, передачу или сбыт оружия.