Теракт в Харькове: почему суд за 4 года не может вынести приговор тем, кто признал свою вину

В Харькове обвиняемые в смертельном теракте возле Дворца спорта просили отпустить их из СИЗО. Отметим, что заседания судов по этому делу продолжаются уже более 4 лет. За это время задержанные успели признаться и отказаться от признания в подрыве.

Тогда погибли 15-летний Даниил Дидик, студент Николай Мельничук, активист Игорь Толмачев и правоохранитель Вадим Рыбальченко. Вспоминая жертв подрыва, харьковчане становятся на колени.

Больше об убитом Данииле Дидике – читайте в материале 24 канала

Под стены суда вышли люди, возмущенные тем, что суд не ставит точку в многолетнем процессе. "Они уже 3 года как признались, но все равно дело тянется", – говорит участница акции Марина.

Митинг под зданием суда: фото 24 канала

Так, трех подозреваемых следователи обвиняют в связи с терорганизацией "Оплот", а сам подрыв, считают, финансировали из РФ. Зал заседаний полный. Здесь друзья и родственники погибших в теракте.

Обвиняемые просят выпустить их из СИЗО: суд отказал

Суд рассмотрел 2 апелляции, обвиняемые среди прочего требовали выпустить их из СИЗО. Хотя в 2015 году на этапе досудебного следствия все трое признали свою вину, но дальше на судах отказались от показаний. Мужчин заслушивают через видеосвязь. Взамен те ведут себя вызывающе и говорят, что не понимают украинского.

Заменить меру пресечения требовали все трое, однако судья в рассмотрении отказал.

В этом решении говорится о возможности обжалования решения суда первой инстанции по, обращаю внимание, продлению сроков содержания под стражей во время рассмотрения дела по существу,

– ответил судья Сергей Шабельников.

Почти на каждое слушание приходит отец погибшего Дани Дидыка. Мужчина любое смягчение меры расценивает категорически.



Даниил Дидик

Они через 2 часа будут в России. Они уже все свои семьи перевезли в Россию. Их здесь ничего не держит. Это очередной прием, чтобы избежать наказания,

– отмечает отец погибшего Андрей Дидик.

Что известно о гибели Даниила во время теракта в Харькове?

Десятиклассник Даниил Дидик погиб 22 февраля 2015 года. Подросток был участником шествия в честь годовщины Революции Достоинства, одним из первых шел по проспекту Григоренко, когда прогремел взрыв. Это был теракт и тогда пострадали 11 человек, а еще четверо погибли.



Во время шествия Даниил вместе с активистами "держал в колонне периметр". Так активисты от нападений охраняли людей внутри, так как полицейского кордона было мало. Как и проверки, которая просто не обнаружила скрытый боеприпас.

Следующие заседания уже по сути дела начнутся в сентябре, сейчас в слушаниях перерыв.