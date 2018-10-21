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      Теракт у Керчі та ФСБ, нові подробиці жахливої аварії у Харкові: топ-5 блогів тижня

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      Топ-5 блогів тижня
      Топ-5 блогів тижня / Колаж каналу 24

      Сайт 24 каналу зібрав топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше.

      Кількість жертв керченського підлітка Владислава Рослякова, який влаштував стрілянину у коледжі, зросла до 21-ї. Ще півсотні людей ушпиталені з пораненнями. Натепер Москві не вдалося придумати, яким саме чином до цієї трагедії причетна Україна, втім, там фантазія працює на повну. 

      Російська православна церква заявила про розірвання стосунків із Константинополем – таке рішення Синод РПЦ ухвалив на своєму зібранні в Мінську. Причина такого різкого кроку – надання Вселенським Патріархатом права на створення в Україні власної помісної церкви.

      Рік тому юна харківська мажорка Олена Зайцева влаштувала у середмісті перегони. Мчала своїм Лексусом навипередки із червоною Маздою, на швидкості 102 кілометри на годину пролетіла перехрестя на червоний світлофор, скоїла там зіткнення з іншою автівкою, її Лексус викинуло на тротуар, де вона на смерть збила 6 пішоходів, і ще 5 серйозно травмувала...

      Официальная Москва считала Украину своей канонической территорией. Которая не может претендовать ни на что, кроме как быть частью империи.  Все попытки общения с Западом воспринимались как геополитическая ересь, которую нужно пресекать. При этом сама Москва до недавнего времени не пыталась отгородиться от Европы.

      Питання реінтеграції окупованих територій Сходу України було відкритим ще з моменту створення так званих "ДНР" та "ЛНР". Жодна окупація не може бути вічною, тим паче, коли мова йде про російську у наші часи.

      Автор: Блог Медиа
      Теги: Новости России Новости политики Новости Украины РПЦ УПЦ КП УПЦ МП Томос Публикации Теракт в колледже в Керчи Потери Новости Луганска Теракт Блоги недели
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 21 октября
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