В оккупированной Керчи в политехническом колледже 17 октября произошло массовое убийство. Очевидцы рассказывают, что в учебном заведении прогремел взрыв, а людей расстреливали прямо в коридоре колледжа. 24 канал собрал всю информацию о теракте в Керчи, которая известна на этот момент.

Что случилось?

В Керчи в политехническом колледже произошел взрыв. Сначала местные СМИ сообщили, что взорвался газовый баллон. Однако эту версию сразу опровергли.

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По данным следствия, в столовой колледжа сработало взрывное устройство, начиненное металлическими предметами. Перед взрывом в здании учебного заведения произошла стрельба. "Тех, кто был на лестнице, просто расстреливали", – говорят очевидцы.

Теракт в Керчи: смотрите видео

Все произошло около 12 часов, в конце перерыва после второй пары, когда до звонка оставалось несколько минут.. После теракта людей не успевали забирать скорые, раненых вывозили в том числе и маршрутные такси.

Следственный комитет РФ сначала квалифицировал произошедшее как теракт, а впоследствии изменил статью на "убийство двух и более лиц общеопасным способом".

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Директор колледжа Ольга Гребенникова рассказала, что расстреливали всех, кто находился внутри заведения.

Ровно через пять или 10 минут после моего отъезда кто-то ворвался. Взорвали все, повылетали все стекла, взорвали холл. Бегали потом, бросали какие-то взрывные пакеты. Затем с автоматами бегали, ну я не знаю с чем, по второму этажу, открывали кабинеты и убивали всех, кого могли найти, кто попадался. Ну это был... Настоящий теракт, как это положено, как в Беслане. Я бы сейчас была трупом. Потому что всех моих людей перестреляли насмерть. И дети погибли, и сотрудники погибли,

– рассказала директр колледжа

Сколько погибших?

По официальным данным погиб 21 человек – 20 жертв и нападающий. Больше 40 получили ранения. Большинство из пострадавших – подростки.

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В пострадавших и убитых минно-взрывные травмы. Среди убитых в колледже – 15 студентов, из которых 6 несовершеннолетних, и 5 взрослых человек.

Утром 18 октября оккупационное правительство Крыма опубликовал официальный список погибших в результате массового убийства в Керченском политехническом колледже.

Список погибших в результате теракта в Керченском политехническом колледже:

Степаненко Сергей Александрович, 2003 года рождения Каримов Роман Валерьевич 1997 года рождения Устенко Людмила Александровна 1953 года рождения Перепелкин Егор Андреевич 1999 года рождения Журавлева Анна Александровна 1998 года рождения Вердибоженко Владислав Евгеньевич 2003 года рождения Керова Алина Сергеевна 2002 года рождения Лысенко Руслан Валерьевич 2000 года рождения Джураев Руден Ришатович 2001 года рождения Лазарев Владислав Витальевич 1999 года рождения Лавринович Алексей Витальевич 1999 года рождения Флоренский Никита Данилович 2002 года рождения Пипенко Даниил Игоревич 2002 года рождения Чегерест Дарья Александровна 2002 года рождения Моисеенко Александр Владимирович 1972 года рождения Бакланова Анатсасия Вячеславовна 1991 года рождения Бакланова Светлана Юрьевна 1961 года рождения Кудрявцева Лариса Борисовна 1956 года рождения Болдина Ксения Александровна 2000 года рождения Демчук Виктория Витальевна 2001 года рождения



Погибшие во время расстрела в Керчи преподаватели



Преподаватели, которые стали жертвами теракта в Керчи



Погибшие студенты во время расстрела в Керчи



Студенты, которые погибли в трагедии в Керчи



Погибшие в керченском колледже студенты



Студенты, которые погибли во время массовой стрельбы в Керчи

В список не включили самого нападавшего, который совершил самоубийство.

Керч после трагедии

После эвакуации детей и работников в колледже нашли еще одну бомбу.

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На следующий день после трагедии в сети появились фото с середины здания колледжа. На них видно, что повсюду лежат разбитые окна, порваны учебники, а пол запятнан кровью.



Последствия взрывов и расстрелов в колледже в Керчи



Колледж в Керчи после массового убийства подростков

В Крыму с 18 октября объявлен трехдневный траур по погибшим в результате теракта.

19 октября в Керчи прошла церемония прощания с 17-ю жертвами трагедии. Владислава Рослякова, который совершил массовое убийство, похоронят за две недели, отдельно от других убитых – в секторе для безродных.

Что известно о подозреваемом?

Нападавшим, который убил 20 человек, а затем покончил с собой, оказался студенд 4-го курса этого же колледжа, 18-летний Владислав Росляков. Он попал на камеры видеонаблюдения. На первых фото, которые опубликовал Mash, видно мужчину на лестнице с оружием в руках. По данным издания, Владислав зашел в колледж в одной одежде, а перед терактом переоделся.

Фотография террориста. Этого человека в Керчи сейчас ищут все. Он зашел с оружием в школу, открыл стрельбу и взорвал бомбу.



Если вы увидите его на улице - уходите сейчас же и звоните в полицию. pic.twitter.com/xGLrCABl7z — Breaking Mash (@BreakingMash) 17 октября 2018 г.

После стрельбы и взрыва тело парня нашли в библиотеке на втором этаже колледжа. Силовые ведомства России сообщили, что Владислав Росляков покончил с собой выстрелом из ружья в подбородок.

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Его мотивы пока не известны. Ранее появлялась информация о том, что массовое убийство парень мог устроить из-за неразделенной любви.

Впоследствии пользователи соцсетей предположили, что нападавшего могли убить, ведь на фото на подбородке Владислава не видно следов от выстрела.



Владислав Росляков застрелился в библиотеке



В колледж он с собой принес сумку с готовой взрывчаткой, оружие и патроны

Известно, что мать нападаювшего Галина Рослякова оказывала помощь раненым студентам колледжа в больнице, так как работает санитаркой в онкологическом диспансере Керчи. Ее забрали на следственные действия прямо из клиники. Это случилось в момент, когда она помогала раненому. Женщина не знала, что ее сын устроил массовое убийство.

Рослякова воспитывали в неполной семье, его родители давно развелись. Мать с сыном ушли от отца и жили на съемной квартире.

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По словам одногруппников Рослякова, парень был очень замкнутым, почти ни с кем не общался и давно ушел из социальных сетей. Также сообщается, что он интересовался маньяками. Кроме того, Росляков был ярым сторонником президента РФ Владимира Путина и Новороссии.

За 4 дня до теракта нападавший купил в магазине оружия 150 патронов к своему ружью.

Владислав Росляков покупает патроны за 4 дня до массового убийства в Керчи: смотрите видео

18 октября появилось больше информации о самом нападавшем Владиславе Рослякове. В частности, стало известно, что перед расстрелом в колледже он просматривал видеозаписи со стрельбой в разных школах, а с друзьями он делился планами о нападении.

В сети появилось видео, как Росляков идет по территории колледжа и заходит в здание через запасной вход.

Смотрите видео, как Росляков направляется в колледж в день трагедии

Студенты колледжа, где произошла трагедия рассказывают, что в учебном заведении не было никакой охраны, поэтому на его территорию можно было пронести что угодно.

После нападения в Керчи учебные заведения по всему оккупированном Крыму начали охранять российские военные.

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