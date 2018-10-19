Кровавый теракт в Керчи: последние новости
В оккупированной Керчи в политехническом колледже 17 октября произошло массовое убийство. Очевидцы рассказывают, что в учебном заведении прогремел взрыв, а людей расстреливали прямо в коридоре колледжа. 24 канал собрал всю информацию о теракте в Керчи, которая известна на этот момент.
Что случилось?
В Керчи в политехническом колледже произошел взрыв. Сначала местные СМИ сообщили, что взорвался газовый баллон. Однако эту версию сразу опровергли.
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По данным следствия, в столовой колледжа сработало взрывное устройство, начиненное металлическими предметами. Перед взрывом в здании учебного заведения произошла стрельба. "Тех, кто был на лестнице, просто расстреливали", – говорят очевидцы.
Теракт в Керчи: смотрите видео
Все произошло около 12 часов, в конце перерыва после второй пары, когда до звонка оставалось несколько минут.. После теракта людей не успевали забирать скорые, раненых вывозили в том числе и маршрутные такси.
Следственный комитет РФ сначала квалифицировал произошедшее как теракт, а впоследствии изменил статью на "убийство двух и более лиц общеопасным способом".
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Директор колледжа Ольга Гребенникова рассказала, что расстреливали всех, кто находился внутри заведения.
Ровно через пять или 10 минут после моего отъезда кто-то ворвался. Взорвали все, повылетали все стекла, взорвали холл. Бегали потом, бросали какие-то взрывные пакеты. Затем с автоматами бегали, ну я не знаю с чем, по второму этажу, открывали кабинеты и убивали всех, кого могли найти, кто попадался. Ну это был... Настоящий теракт, как это положено, как в Беслане. Я бы сейчас была трупом. Потому что всех моих людей перестреляли насмерть. И дети погибли, и сотрудники погибли,
– рассказала директр колледжа
Сколько погибших?
По официальным данным погиб 21 человек – 20 жертв и нападающий. Больше 40 получили ранения. Большинство из пострадавших – подростки.
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В пострадавших и убитых минно-взрывные травмы. Среди убитых в колледже – 15 студентов, из которых 6 несовершеннолетних, и 5 взрослых человек.
Утром 18 октября оккупационное правительство Крыма опубликовал официальный список погибших в результате массового убийства в Керченском политехническом колледже.
Список погибших в результате теракта в Керченском политехническом колледже:
- Степаненко Сергей Александрович, 2003 года рождения
- Каримов Роман Валерьевич 1997 года рождения
- Устенко Людмила Александровна 1953 года рождения
- Перепелкин Егор Андреевич 1999 года рождения
- Журавлева Анна Александровна 1998 года рождения
- Вердибоженко Владислав Евгеньевич 2003 года рождения
- Керова Алина Сергеевна 2002 года рождения
- Лысенко Руслан Валерьевич 2000 года рождения
- Джураев Руден Ришатович 2001 года рождения
- Лазарев Владислав Витальевич 1999 года рождения
- Лавринович Алексей Витальевич 1999 года рождения
- Флоренский Никита Данилович 2002 года рождения
- Пипенко Даниил Игоревич 2002 года рождения
- Чегерест Дарья Александровна 2002 года рождения
- Моисеенко Александр Владимирович 1972 года рождения
- Бакланова Анатсасия Вячеславовна 1991 года рождения
- Бакланова Светлана Юрьевна 1961 года рождения
- Кудрявцева Лариса Борисовна 1956 года рождения
- Болдина Ксения Александровна 2000 года рождения
- Демчук Виктория Витальевна 2001 года рождения
Погибшие во время расстрела в Керчи преподаватели
Преподаватели, которые стали жертвами теракта в Керчи
Погибшие студенты во время расстрела в Керчи
Студенты, которые погибли в трагедии в Керчи
Погибшие в керченском колледже студенты
Студенты, которые погибли во время массовой стрельбы в Керчи
В список не включили самого нападавшего, который совершил самоубийство.
Керч после трагедии
После эвакуации детей и работников в колледже нашли еще одну бомбу.
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На следующий день после трагедии в сети появились фото с середины здания колледжа. На них видно, что повсюду лежат разбитые окна, порваны учебники, а пол запятнан кровью.
Последствия взрывов и расстрелов в колледже в Керчи
Колледж в Керчи после массового убийства подростков
В Крыму с 18 октября объявлен трехдневный траур по погибшим в результате теракта.
19 октября в Керчи прошла церемония прощания с 17-ю жертвами трагедии. Владислава Рослякова, который совершил массовое убийство, похоронят за две недели, отдельно от других убитых – в секторе для безродных.
Что известно о подозреваемом?
Нападавшим, который убил 20 человек, а затем покончил с собой, оказался студенд 4-го курса этого же колледжа, 18-летний Владислав Росляков. Он попал на камеры видеонаблюдения. На первых фото, которые опубликовал Mash, видно мужчину на лестнице с оружием в руках. По данным издания, Владислав зашел в колледж в одной одежде, а перед терактом переоделся.
После стрельбы и взрыва тело парня нашли в библиотеке на втором этаже колледжа. Силовые ведомства России сообщили, что Владислав Росляков покончил с собой выстрелом из ружья в подбородок.
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Его мотивы пока не известны. Ранее появлялась информация о том, что массовое убийство парень мог устроить из-за неразделенной любви.
Впоследствии пользователи соцсетей предположили, что нападавшего могли убить, ведь на фото на подбородке Владислава не видно следов от выстрела.
Владислав Росляков застрелился в библиотеке
В колледж он с собой принес сумку с готовой взрывчаткой, оружие и патроны
Известно, что мать нападаювшего Галина Рослякова оказывала помощь раненым студентам колледжа в больнице, так как работает санитаркой в онкологическом диспансере Керчи. Ее забрали на следственные действия прямо из клиники. Это случилось в момент, когда она помогала раненому. Женщина не знала, что ее сын устроил массовое убийство.
Рослякова воспитывали в неполной семье, его родители давно развелись. Мать с сыном ушли от отца и жили на съемной квартире.
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По словам одногруппников Рослякова, парень был очень замкнутым, почти ни с кем не общался и давно ушел из социальных сетей. Также сообщается, что он интересовался маньяками. Кроме того, Росляков был ярым сторонником президента РФ Владимира Путина и Новороссии.
За 4 дня до теракта нападавший купил в магазине оружия 150 патронов к своему ружью.
Владислав Росляков покупает патроны за 4 дня до массового убийства в Керчи: смотрите видео
18 октября появилось больше информации о самом нападавшем Владиславе Рослякове. В частности, стало известно, что перед расстрелом в колледже он просматривал видеозаписи со стрельбой в разных школах, а с друзьями он делился планами о нападении.
В сети появилось видео, как Росляков идет по территории колледжа и заходит в здание через запасной вход.
Смотрите видео, как Росляков направляется в колледж в день трагедии
Студенты колледжа, где произошла трагедия рассказывают, что в учебном заведении не было никакой охраны, поэтому на его территорию можно было пронести что угодно.
После нападения в Керчи учебные заведения по всему оккупированном Крыму начали охранять российские военные.
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